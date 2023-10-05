اصطدام جبل جليدي ضخم بملجأ البطريق في القارة القطبية الجنوبية، مسببًا أضرارًا طفيفة

اصطدم جبل جليدي ضخم يُدعى D-30A مؤخرًا بجزيرة كلارنس، وهي ملجأ للبطريق في القارة القطبية الجنوبية، ثم دار حولها. يعد الجبل المجدول، الذي يبلغ طوله 45 ميلاً وعرضه 12.5 ميلًا، أكبر قطعة متبقية من D-30. تم تشكيل D-30 في يونيو 2021 عندما اصطدم البرج الأم، D-28، بالأرض وانهار. منذ ذلك الحين، انجرف D-30A ببطء على طول ساحل القطب الجنوبي.

في أواخر عام 2022، غيرت طائرة D-30A مسارها فجأة واصطدمت بالساحل الجنوبي لجزيرة كلارنس قبل أن تدور حول الشرق وتتجه إلى البحر بعد بضعة أيام. تعد جزيرة كلارنس موقعًا مهمًا لتكاثر طيور البطريق ذات الحزام الذقن، حيث يزورها حوالي 100,000 زوج متكاثر كل شتاء. ولحسن الحظ، وقع الاصطدام قبل عودة طيور البطريق إلى المستعمرة، مما منع أي تأثير خطير على السكان.

يمكن أن يؤدي اصطدام الجبال الجليدية بالجزر إلى تعطيل الحياة البرية، مما يؤثر على أنماط تغذيتها وتغيير درجة حرارة المياه المحيطة وملوحتها. يمكن أن يؤدي تجريف الجليد عبر قاع البحر إلى تدمير النظم البيئية وتعطيل الشبكة الغذائية. ومع ذلك، من المحتمل أن تضاريس قاع البحر في جزيرة كلارنس، بمياهها العميقة والانخفاض الكبير على الجانب الشرقي، منعت D-30A من التعلق.

على الرغم من أن الجبل الجليدي لم يبق حول الجزيرة لفترة طويلة، إلا أنه كان من الممكن أن يكون ضارًا لتعشيش طيور البطريق. إذا تم حظر الوصول إلى المستعمرة حتى لبضعة أيام، فقد يؤدي ذلك إلى سنة تكاثر فاشلة، حيث تعتمد طيور البطريق المعششة على شركائها للبحث عن الطعام. ومع ذلك، ربما كان للقاء الوثيق مع D-30A تأثير إيجابي، حيث من المحتمل أن يطلق الجبل الجليدي مياهًا ذائبة غنية بالحديد، مما يدعم زيادة نمو الطحالب في المنطقة.

تتجه D-30A الآن إلى ممر دريك، المعروف باسم "زقاق الجليد الجليدي"، حيث تعلق الجبال الجليدية الكبيرة بتيارات المحيط التي تحملها إلى المياه الدافئة. وفي نوفمبر 2022، تم رصد أكبر جبل جليدي سابق في العالم، A-76A، في نفس الممر قبل أن ينكسر في النهاية شمالًا في يونيو من هذا العام.

بشكل عام، في حين أن الاصطدام بين D-30A وجزيرة كلارنس كان من الممكن أن يشكل تهديدًا كبيرًا لملجأ البطريق، فإن توقيت الجبل الجليدي وسلوكه اللاحق قلل من الضرر. يبدو أن الحياة البرية في جزيرة كلارنس نجت من أي ضرر كبير.

مصادر:

- ناسا / EOSDIS Worldview

- مرصد الأرض التابع لناسا

– جامعة ستوني بروك في نيويورك

– جامعة ميريلاند ومختبر علوم الغلاف الجليدي التابع لناسا

– صور جيتي