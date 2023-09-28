الكويكب 45 SE2023 الذي يبلغ طوله 4 قدمًا يقترب من الأرض بسرعة كبيرة

أعلنت وكالة ناسا مؤخرًا أن كويكبًا ضخمًا يُدعى 2023 SE4 يندفع نحو الأرض بسرعة مثيرة للقلق. ووفقا للبيانات المقدمة من مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، فإن الكويكب يسير حاليا في مسار نحو كوكبنا، بسرعة تبلغ 16,509 كيلومترا في الساعة. ومن المتوقع أن يقترب قريباً من الأرض غداً، 29 سبتمبر 2023.

وينتمي هذا الكويكب، الذي يبلغ حجمه حوالي 45 قدمًا (أي ما يعادل منزلًا من طابق واحد)، إلى مجموعة أتون من الكويكبات القريبة من الأرض. وقد لفت قرب هذه الصخرة الفضائية انتباه علماء الفلك وعشاق الفضاء على حد سواء. في حين أن مصطلح "الاقتراب القريب" قد يبدو مثيرا للقلق، فمن المهم أن نلاحظ أنه من الناحية الفلكية، فإن الاقتراب القريب يعني ببساطة أن الكويكب سوف يمر بالقرب نسبيا من الأرض في مداره، لكنه لن يصطدم فعليا بكوكبنا.

تقوم ناسا ووكالات الفضاء الأخرى حول العالم بمراقبة وتتبع الأجسام القريبة من الأرض باستمرار لدراسة مداراتها وخصائصها والتهديدات المحتملة. وتضمن هذه اليقظة إمكانية توقع وتقييم أي تأثير محتمل بدقة. وفي هذه الحالة، قررت وكالة ناسا أنه لا يوجد خطر الاصطدام بالكويكب 2023 SE4.

ومع اقتراب الكويكب، سيواصل العلماء جمع البيانات لمعرفة المزيد عن تكوينه ومساره. ستساهم هذه المعلومات في فهمنا للكويكبات وآثارها المحتملة على كوكبنا.

مصادر:

- ناسا

– مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)