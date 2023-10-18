وجدت الدراسة جينات النياندرتال في البشر المعاصرين

قدمت دراسة وراثية حديثة أجرتها جامعة جنيف أدلة إضافية على التهجين بين الإنسان الحديث وإنسان النياندرتال. كشف البحث، الذي قام بتحليل الحمض النووي لبعض مجموعات البشر المعاصرين، عن وجود أجزاء من الحمض النووي الموروثة من إنسان النياندرتال داخل جينوماتهم.

منذ حوالي 40,000 ألف عام، غامر الإنسان العاقل من أفريقيا بالدخول إلى الأجزاء الغربية من أوراسيا، حيث كان إنسان النياندرتال يقيم بالفعل منذ آلاف السنين. خلال هذه الفترة من الاتصال، يُعتقد أن التهجين بين النوعين قد حدث.

ومن خلال دراسة توزيع جينات إنسان النياندرتال في مجموعات الإنسان الحديث، يهدف الباحثون إلى الحصول على فهم أفضل للتاريخ المشترك لهذين النوعين. يلقي هذا البحث الجديد الضوء على الإرث الوراثي الذي تركه إنسان النياندرتال في الحمض النووي للإنسان الحديث.

تساهم الدراسة في الاستكشاف المستمر للتطور البشري، موضحة أن التفاعلات القديمة بين أنواع مختلفة من أشباه البشر لعبت دورًا مهمًا في تشكيل التركيب الجيني للإنسان الحديث. علاوة على ذلك، فهو يؤكد على تعقيدات التطور البشري، ويسلط الضوء على أن قصتنا متشابكة بشكل معقد مع قصة أقاربنا التطوريين.

تعتبر هذه النتائج مهمة لأنها تسلط الضوء على العلاقة طويلة الأمد بين الإنسان العاقل والنياندرتال، مما يدل على أن التبادل البيولوجي بين هذين النوعين كان أكثر اتساعًا مما كان يُعتقد سابقًا. ويقدم دليلا إضافيا على وجود جينات إنسان نياندرتال في التجمعات السكانية البشرية الحديثة خارج أفريقيا.

تساعدنا هذه الدراسة في تجميع اللغز المعقد للتطور البشري، مما يوفر رؤى قيمة حول ماضي أجدادنا. ومن خلال تتبع البصمات الجينية التي تركها أقاربنا القدماء، نكتسب تقديرًا أعمق للنسيج الغني لتاريخ جنسنا البشري.

مصادر:

– جامعة جنيف: دراسة أجرتها جامعة جنيف تكشف عن توزيع جينات النياندرتال في الإنسان الحديث.