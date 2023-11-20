العلماء يحلون لغزًا عمره قرونًا وراء الدخان الأرجواني الناتج عن الذهب المتفجر

اكتشف العلماء في جامعة بريستول أخيرًا السر القديم وراء الدخان الأرجواني الناتج عن انفجار الذهب، وهو أول مادة شديدة الانفجار معروفة في العالم. يمثل هذا الاكتشاف حلاً للغز كيميائي عمره 400 عام والذي أثار اهتمام الباحثين لعدة قرون.

الذهب المتفجر، وهو مركب اكتشفه الكيميائيون في القرن السادس عشر، يتكون من مركبات مختلفة، والأمونيا هي المصدر الأساسي لقوته الانفجارية. ومن الجدير بالذكر أن الكيميائي الألماني سيبالد شفارتزر لاحظ الدخان الأرجواني المنبعث من هذه المادة المتفجرة في عام 16، مما أثار فضول الكيميائيين على مر السنين.

على الرغم من أن التركيب الكيميائي للذهب المتفجر كان معروفًا منذ بعض الوقت، إلا أن السبب وراء الدخان الأرجواني ظل لغزًا. وبينما كان يشتبه سابقًا في أن جزيئات الذهب النانوية ساهمت في تلوينه، إلا أن هذه الفرضية كانت تفتقر إلى أدلة ملموسة. ومع ذلك، البروفيسور سيمون هول ودكتوراه. وقد أكد الآن الطالب جان موريسي أوسكو من جامعة بريستول هذه النظرية.

للتحقيق في الأمر، قام فريق البحث بإنشاء ذهب متفجر وتفجير عينات 5 ملغ بعناية على رقائق الألومنيوم. وقاموا بجمع الدخان الناتج باستخدام شبكات نحاسية وقاموا بتحليله تحت المجهر الإلكتروني النافذ. وكشف التحليل عن وجود جزيئات الذهب النانوية الكروية، مما يؤكد دور الذهب في توليد الدخان الأرجواني الغامض.

ومع حل هذا اللغز التاريخي أخيرًا، يخطط البروفيسور هول وفريقه الآن لاستخدام نفس المنهجية لدراسة خصائص السحب التي تنتجها فلمينات المعادن الأخرى، مثل البلاتين والفضة والرصاص والزئبق. تقدم هذه المواد أسرارًا مثيرة للاهتمام لم يتم حلها بعد.

يمكن الوصول إلى الورقة البحثية التي تحمل عنوان "Explosive Chrysopoeia" على خادم الطباعة المسبقة arXiv.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو الذهب الخاطف؟

يعد الذهب المتفجر أول مادة شديدة الانفجار معروفة في العالم. وهو مركب اكتشفه الكيميائيون في القرن السادس عشر، ويتكون بشكل أساسي من مركبات مختلفة تلعب الأمونيا دورًا رئيسيًا في قوتها الانفجارية.

لماذا ينتج الذهب المتفجر دخانًا أرجوانيًا؟

لعدة قرون، تساءل العلماء عن السبب وراء الدخان الأرجواني الناتج عن انفجار الذهب. وأكدت الأبحاث الحديثة في جامعة بريستول أن اللون الأرجواني هو نتيجة لوجود جزيئات الذهب النانوية الكروية في الدخان.

من اكتشف الدخان الأرجواني الناتج عن الذهب المتفجر؟

في عام 1585، قام الكيميائي الألماني سيبالد شفارتزر بالملاحظة الأولية للدخان الأرجواني المنبعث من الذهب المتفجر أثناء التفجير.

ما هي الخطط البحثية المستقبلية للبروفيسور سايمون هول وفريقه؟

بعد حل لغز الدخان الأرجواني الناتج عن الذهب المتفجر، يخطط البروفيسور سايمون هول وفريقه لتطبيق منهجيتهم للتحقيق في طبيعة السحب التي تنتجها فلمينات المعادن الأخرى، بما في ذلك البلاتين والفضة والرصاص والزئبق.

أين يمكنني الوصول إلى الورقة البحثية؟

يمكن العثور على الورقة البحثية التي تحمل عنوان "Explosive Chrysopoeia" على خادم الطباعة المسبقة arXiv (URL: https://arxiv.org/).