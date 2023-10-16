اكتشاف مكوك الفضاء التابع لناسا: إرث من الاستكشاف والاكتشاف

ظهر مكوك الفضاء ديسكفري التابع لناسا لأول مرة علنًا في 16 أكتوبر 1983، خلال حفل إطلاق في مصنع التصنيع الخاص به في بالمديل، كاليفورنيا. كان هذا الحدث بمثابة تتويج لثلاث سنوات من البناء ووضع ديسكفري جنبًا إلى جنب مع المسبارين المداريين الآخرين التابعين لناسا، كولومبيا وتشالنجر، بالإضافة إلى مركبة الاختبار إنتربرايز.

ديسكفري، الذي سمي على اسم سفن الاستكشاف التاريخية مثل HMS Discovery للكابتن جيمس كوك و Discovery لهنري هدسون، ذهب في 39 مهمة، أكثر من أي مركبة مدارية أخرى في برنامج مكوك الفضاء التابع لناسا. امتدت مسيرته المهنية على مدار 26 عامًا، أكمل خلالها كل أنواع المهام المتصورة لمكوك الفضاء.

بعد تقاعدها في عام 2011، وجدت ديسكفري موطنها الجديد في المتحف الوطني للطيران والفضاء التابع لمؤسسة سميثسونيان في شانتيلي، فيرجينيا، حيث يتم عرضها لإعجاب الجمهور.

بدأ بناء ديسكفري في يونيو 1980 واكتمل في فبراير 1983. تميزت هذه المركبة المدارية الجديدة بعدة ترقيات مقارنة بسابقاتها وكانت أخف وزنًا بسبب استخدام البطانيات بدلاً من البلاط في نظام الحماية الحرارية.

أقيم حفل الإطلاق في 16 أكتوبر 1983 في منشأة بالمديل التابعة لشركة روكويل إنترناشيونال. وشكر رواد الفضاء المكلفون بمهمة ديسكفري الأولى، STS-41D، الموظفين على عملهم الشاق في بناء المركبة الفضائية.

بعد الحفل، تم نقل ديسكفري من بالمديل إلى مركز درايدن لأبحاث الطيران التابع لناسا في قاعدة إدواردز الجوية في صحراء موهافي بكاليفورنيا. تم وضع المركبة المدارية فوق طائرة النقل المكوكية (SCA)، وهي طائرة بوينج 747 معدلة، للقيام برحلة بالعبارة إلى مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

بمجرد وصولها إلى مركز كينيدي للفضاء، خضعت ديسكفري لعمليات التفتيش وتم تجهيزها لرحلتها الأولى. تم تزاوجها في النهاية مع دبابة خارجية ومعززات صاروخية صلبة قبل طرحها على منصة الإطلاق 39A.

لسوء الحظ، كان لا بد من إحباط محاولة الإطلاق الأولى في 25 يونيو 1984 بسبب فشل الكمبيوتر الاحتياطي للأغراض العامة الخاص بـ Discovery. ومع ذلك، في اليوم التالي، بعد استبدال الوحدة المعيبة، تم إجراء محاولة إطلاق ثانية. هذه المرة، قام الكمبيوتر الموجود على متن الطائرة بإلغاء عملية الإطلاق قبل أربع ثوانٍ فقط من الإقلاع.

على الرغم من النكسات الأولية، حلق ديسكفري في النهاية إلى السماء وشرع في إرث من الاستكشاف والاكتشاف الذي عزز مكانته في التاريخ.

مصادر:

- مكوكات الفضاء التابعة لناسا: منظور رائد الفضاء

- ناسا: الجدول الزمني لمكوك الفضاء