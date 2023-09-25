عينة كويكب قديمة تهبط بنجاح على الأرض

وصلت بسلام إلى الأرض كبسولة تحتوي على صخور وغبار يعود تاريخها إلى 4.5 مليار سنة. وتم جمع هذه العينة الرائعة، التي يقدر وزنها بـ 250 جرامًا، من الكويكب بينو في أكتوبر 2020 بواسطة مركبة الفضاء OSIRIS-REx التابعة لناسا. ويتطلع العلماء إلى دراسة هذه العينات، لأنهم يعتقدون أنها ستوفر رؤى قيمة حول تكوين الكوكب، وأصل المركبات العضوية، ووجود الماء الذي ساهم في تطور الحياة على الأرض.

إحدى الفوائد المهمة لدراسة عينة الكويكب هذه هي الفهم المحسن الذي ستوفره فيما يتعلق بالكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة والتي يمكن أن تشكل تهديدًا للأرض في المستقبل. ومن خلال تحليل تركيبة بينو وبنيته، يمكن للعلماء تحسين معرفتهم بسلوك الكويكب وتطوير استراتيجيات أفضل للدفاع عن الكواكب.

أعرب دانتي لوريتا، الباحث الرئيسي في أوزيريس ريكس في جامعة أريزونا، عن سعادته بفرصة التعمق في أسرار نظامنا الشمسي. وأكد أن تسليم هذه العينات إلى الأرض ما هو إلا بداية لفصل جديد في الاكتشافات العلمية.

تم نقل كبسولة العينة بأمان إلى غرفة نظيفة مؤقتة بعد وقت قصير من هبوطها. وقام الفريق بتفكيك الكبسولة بعناية وتغليف محتوياتها. سيتم نقل العينة في عبوتها المغلقة من ولاية يوتا إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن، حيث سيقوم علماء المعالجة بفحص الصخور والغبار ووزنها وتوثيقها بدقة. وبعد ذلك، سيتم توزيع أجزاء من عينة الكويكب على العلماء في جميع أنحاء العالم لمزيد من التحليل.

هذه الفرصة غير المسبوقة لدراسة عينة كويكب عمرها 4.5 مليار سنة لديها القدرة على إحداث ثورة في فهمنا لأصل نظامنا الشمسي والظروف التي أدت إلى وجود الحياة على الأرض. إنه يمثل إنجازًا رائعًا في مجال استكشاف الفضاء، ويعرض براعة وتعاون المجتمع العلمي.

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