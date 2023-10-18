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صور مجسمة لمواد الكويكب بينو التي تم استرجاعها بواسطة مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا

Byروبرت أندرو

أكتوبر 18، 2023
صور مجسمة لمواد الكويكب بينو التي تم استرجاعها بواسطة مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا

قامت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا مؤخرًا بتسليم مواد من الكويكب بينو إلى الأرض. تم جمع هذه المواد، المخزنة حاليًا في غرفة نظيفة بمركز جونسون للفضاء التابع لناسا، باستخدام أداة آلية الحصول على العينات التي تعمل باللمس (TAGSAM) في عام 2020.

على الرغم من أن التصوير المجسم لم يكن في البداية جزءًا من المهمة، فقد تمت دعوة بريان ماي، عازف الجيتار وعالم الفيزياء الفلكية في كوين، وكلوديا مانزوني، من قبل الباحث الرئيسي للمهمة، دانتي لوريتا، للانضمام إلى الفريق العلمي والاستفادة من البيانات المرئية التي حصلت عليها كاميرات المركبة الفضائية. إنشاء صور ثلاثية الأبعاد لبينو.

لإنشاء صور مجسمة، تم البحث عن أزواج من الصور لسطح بينو مأخوذة من وجهات نظر مختلفة. يجب أن يكون الفصل بين وجهات النظر هذه، المعروف باسم خط الأساس، صحيحًا تمامًا لتوفير إحساس بالعمق والواقع عند النظر إليه بشكل مجسم. يتم تسليم الصور اليسرى واليمنى بشكل منفصل لكل عين، لمحاكاة كيفية إدراكنا للعمق في الحياة الحقيقية.

سهّل فريق التنظيم على ماي ومانزوني العثور على زوج مثالي تقريبًا من الصور يُظهر البنية الحميمية لعدد قليل من الحبوب في عينة بينو الداكنة. تسمح هذه الصور للمشاهدين بتجربة العمق إما عن طريق إرخاء محاور أعينهم أو باستخدام المجسم.

يبلغ عرض أكبر "الصخور" في الصور حوالي سنتيمتر واحد. تقدم هذه المجموعة من الصور المجسمة لمحة فريدة عن مهمة OSIRIS-REx التي صنعت التاريخ والتفاصيل المعقدة للكويكب Bennu.

مصادر:
- ناسا: الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء
- OSIRIS-REx: الأصول، والتفسير الطيفي، وتحديد الموارد، ومهمة Security-Regolith Explorer

By روبرت أندرو

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