ناسا تدفع حدود الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام فوهة صاروخ RAMFIRE

في إنجاز رائد، نجح مهندسو ناسا، بالتعاون مع Elementum 3D، في اختبار فوهة محرك صاروخي مطبوعة ثلاثية الأبعاد مصنوعة من الألومنيوم. يمثل هذا التقدم علامة بارزة في جهود ناسا المستمرة للاستفادة من تقنيات التصنيع المضافة لاستكشاف الفضاء.

تقليديًا، لم يتم استخدام الألومنيوم على نطاق واسع في صناعة الصواريخ نظرًا لقلة تحمله للحرارة، مما قد يؤدي إلى تشققه تحت درجات الحرارة القصوى الناتجة عن انفجارات محركات الصواريخ. ومع ذلك، في إطار مبادرة ناسا للتصنيع الإضافي التفاعلي للثورة الصناعية الرابعة (RAMFIRE)، تم تصميم حل لمواجهة هذا التحدي، مما يسمح للألمنيوم بعرض صفاته الإيجابية.

ويكمن الابتكار الرئيسي في تصميم فوهات الصواريخ نفسها، التي تتميز بقنوات داخلية تعيد توجيه الحرارة بشكل فعال وتمنع المعدن من الذوبان. من خلال استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لترسيب الطاقة الموجهة لمسحوق الليزر (LP-DED)، يمكن إنتاج فوهة RAMFIRE كقطعة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى آلاف المكونات المنفصلة التي قد تكون مطلوبة في طرق التصنيع التقليدية.

أعرب بول جرادل، الباحث الرئيسي في مبادرة RAMFIRE في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا، عن تفاؤله بشأن النتيجة والجهود التعاونية لتطوير وطباعة فوهة الصاروخ. وسلط الضوء على مساهمات الشراكات الصناعية قائلاً: "لقد قمنا بتقليل الخطوات المتضمنة في عملية التصنيع، مما يسمح لنا بتصنيع مكونات محرك واسعة النطاق كبناء واحد في غضون أيام".

يفتح الاختبار الناجح للفوهات المطبوعة ثلاثية الأبعاد في ظل عمليات محاكاة شديدة الحرارة والضغط إمكانيات جديدة لاستكشاف الفضاء. تتيح الطبيعة خفيفة الوزن لمادة الألومنيوم إرسال حمولات أكبر إلى الفضاء، مما يحدث ثورة في قدرات النقل لصواريخ ناسا.

وبالنظر إلى المستقبل، تخطط ناسا لتوسيع نطاق تطبيقها للتصنيع الإضافي ليشمل مشاريع أخرى تتضمن الألومنيوم، بما في ذلك إنتاج أجزاء الأقمار الصناعية. تهدف المنظمة أيضًا إلى تعزيز التعاون المتزايد مع شركات تصنيع المواد المضافة الإضافية وأصحاب المصلحة والهيئات البحثية.

لا تمثل فوهة صاروخ RAMFIRE تغييرًا في قواعد اللعبة بالنسبة لناسا فحسب، بل تمهد الطريق أيضًا لاستكشاف مدار الأرض والقمر والمريخ وما بعده.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو رامفاير؟

يرمز RAMFIRE إلى التصنيع الإضافي التفاعلي للثورة الصناعية الرابعة. إنها مبادرة من وكالة ناسا تهدف إلى الاستفادة من تقنيات التصنيع المضافة لاستكشاف الفضاء.

2. كيف تختلف فوهة صاروخ RAMFIRE عن فوهات الصواريخ التقليدية؟

تتميز فوهة الصاروخ RAMFIRE بقنوات داخلية تعيد توجيه الحرارة وتمنع مادة الألومنيوم من الذوبان تحت درجات الحرارة القصوى. تكون فوهات الصواريخ التقليدية المصنوعة من الألومنيوم عرضة للتشقق بسبب انخفاض تحملها للحرارة.

3. كيف يتم تصنيع فوهة RAMFIRE؟

يتم إنتاج فوهة RAMFIRE باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لترسيب الطاقة الموجهة لمسحوق الليزر (LP-DED). وهذا يسمح ببناء الفوهة كقطعة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى تجميع آلاف المكونات المنفصلة.

4. ما هي فوائد استخدام فوهة RAMFIRE المطبوعة ثلاثية الأبعاد؟

تسمح مادة الألومنيوم خفيفة الوزن المستخدمة في فوهة RAMFIRE بإرسال حمولات أكبر إلى الفضاء. يوفر هذا التخفيض في الوزن مزايا كبيرة من حيث كفاءة الصواريخ والقدرات الموسعة لاستكشاف الفضاء.