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جهاز اختبار الطائرات بدون طيار المصغر: ضمان الاختبار والمعايرة الآمنة

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 9، 2023
جهاز اختبار الطائرات بدون طيار المصغر: ضمان الاختبار والمعايرة الآمنة

تشتهر الطائرات بدون طيار بأنماط طيرانها التي لا يمكن التنبؤ بها، مما يسبب الإزعاج وحتى الخطر في بعض الأحيان. توصل تريستان ديكسترا وسوريانش شارما، الباحثان من مجموعة الأنظمة الشبكية ومختبر الذكاء الحيوي، إلى حل: جهاز اختبار صغير بدون طيار. يسمح المحور المحوري للطائرة بدون طيار بالدوران في ثلاثة أبعاد، مما يوفر بيئة آمنة وخاضعة للرقابة للاختبار والمعايرة.

في عملهما، يستخدم ديكسترا وشارما طائرات بدون طيار CrazyFlie، والتي تتطلب معايرة واختبارًا منتظمًا. تقليديا، تم بذل الجهود لتقييد حركة الطائرة بدون طيار باستخدام حبل، ولكن هذه الطريقة غالبا ما تؤدي إلى مضاعفات. يمكن أن ينحصر الحبل في الدوار أو يصبح مشدودًا، مما يتسبب في تحطم الطائرة بدون طيار. يوفر تصميم gimbal الجديد حلاً أكثر أناقة.

ومن خلال ربط رابط مضغوط بالطائرة بدون طيار، يسمح المحور المحوري بالدوران الحر في ثلاثة أبعاد، مما يضمن إمكانية اختبار الميزات الأساسية للطائرة بدون طيار قبل إطلاقها في السماء. جمال هذا التصميم هو بساطته. مع عدم وجود أكثر من رابط مضغوط يمسك الطائرة بدون طيار، يمكن تنفيذها بسهولة باستخدام طائرات رباعية المروحيات ذات الحجم المماثل.

باستخدام محور اختبار الطائرات بدون طيار المصغر، يمكن الآن لعشاق الطائرات بدون طيار والباحثين إجراء تجارب ومعايرات دون تعريض أنفسهم أو الآخرين للخطر. ومن خلال توفير بيئة اختبار آمنة، يعد هذا الابتكار إضافة قيمة إلى هذا المجال.

المصدر: [تريستان ديكسترا] و[سوريانش شارما]

By غابرييل بوتا

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