يستخدم الباحثون البيطريون عضويات ثلاثية الأبعاد لدراسة سرطان الرئة في الكلاب

استخدم الباحثون البيطريون عضويات ثلاثية الأبعاد، وهي عبارة عن هياكل ثلاثية الأبعاد تشبه الأعضاء تزرع من الخلايا الجذعية وعينات الأنسجة، للتحقيق في العمليات البيولوجية لسرطان الرئة لدى الكلاب. يعد سرطان الرئة أكثر ندرة في الكلاب مقارنة بالبشر، ولكنه غالبًا ما يكون أكثر فتكًا في الأنياب. تقدم الكائنات العضوية، التي يتم زراعتها في المختبر، تمثيلاً أكثر دقة للعمليات البيولوجية المعقدة مقارنةً بمزارع الخلايا التقليدية ثنائية الأبعاد.

في دراسة نشرت في مجلة الطب الحيوي والعلاج الدوائي، وصف الباحثون تقنياتهم ونتائجهم المتعلقة بسرطان الرئة في الكلاب. غالبًا ما يكون تشخيص سرطان الرئة لدى الكلاب، والمعروف باسم سرطان الرئة الأولي للكلاب، سيئًا حيث يتم اكتشافه في كثير من الأحيان في مرحلة متقدمة، مما يترك خيارات علاج محدودة. النهج القياسي هو الاستئصال الجراحي لأنسجة الرئة، ولكن هذا قد لا يكون علاجيا للحالات المتقدمة.

متوسط ​​​​مدة البقاء على قيد الحياة للكلاب التي تخضع لعملية استئصال فص الرئة، إلى جانب العلاج الكيميائي، يتراوح بين 160 و450 يومًا. ومع ذلك، بالنسبة للكلاب التي تعاني من نمو سرطاني واسع النطاق، تتراوح فترات بقائها على قيد الحياة من 60 إلى 180 يومًا فقط. على عكس الطب البشري، فإن العلاجات المستهدفة نادرة في الممارسة البيطرية، مما يترك خيارات قليلة للعلاج.

تهدف الدراسة إلى استخدام مزارع عضوية ثلاثية الأبعاد، والتي تحاكي بشكل أفضل ديناميكيات الأنسجة الحية، لاستكشاف طرق علاجية جديدة لسرطان الرئة في الكلاب. ابتكر الباحثون عضيات من عينات الأورام وأنسجة الرئة السليمة من الكلاب المصابة بسرطان الرئة. تمكنت عضيات سرطان الرئة الأولية في الكلاب (cPLCO) وعضيات الرئة الطبيعية في الكلاب (cNLO) من تكرار بنية الأنسجة والملامح الجزيئية لأنسجة الورم الأصلية.

ووجد الباحثون أن سلالات مختلفة من سرطانات الرئة في الكلاب أظهرت حساسية متنوعة للأدوية المضادة للسرطان، مما يوفر إمكانيات لأساليب العلاج الشخصية. كما حددوا أيضًا وجود علاقة بين صلاحية الخلايا العضوية ومستويات التعبير لجزيئات مستهدفة محددة تشارك في إشارات الخلية ونموها. وقد يؤدي هذا إلى علاجات مستهدفة في المستقبل.

وكشف تسلسل الحمض النووي الريبوزي (RNA) أن العضو العضوي السرطاني أظهر زيادة في التعبير عن الجينات المرتبطة بانتشار الورم في أنواع السرطان الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، أظهر العضو العضوي إثراءً في مسار إشارات البروتين كيناز المنشط بالميتوجين (MEK)، والذي يلعب دورًا حاسمًا في تكاثر الخلايا، والتمايز، والبقاء على قيد الحياة. اختبر الباحثون مثبط MEK المسمى trametinib ووجدوا أنه يقلل بشكل كبير من قابلية بقاء العضو السرطاني ويمنع نمو الورم.

يوفر إنشاء عضيات سرطان الرئة لدى الكلاب أداة قوية لدراسة المرض بتفاصيل غير مسبوقة. هذا البحث لديه القدرة على أن يؤدي إلى علاجات أكثر فعالية لأصدقائنا ذوي الأرجل الأربعة.

مصادر:

– الطب الحيوي والعلاج الدوائي (DOI: 10.1016/j.biopha.2023.115079)