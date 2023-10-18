استخدام نظرية عمرها 350 عامًا للكشف عن رؤى جديدة حول الضوء

استخدم الباحثون في معهد ستيفنز للتكنولوجيا نظرية عمرها 350 عامًا تستخدم في الأصل لوصف سلوك الأجسام المادية مثل البندول والكواكب للكشف عن خصائص جديدة لموجات الضوء. من خلال التعامل مع شدة الضوء على أنها تعادل الكتلة الفيزيائية ورسمها على نظام إحداثيات حيث يمكن تطبيق المعادلات الميكانيكية القائمة، اكتشف الباحثون وجود علاقة مباشرة بين درجة التشابك غير الكمي لموجة الضوء ودرجة استقطابها.

في الجدل الدائر حول ما إذا كان الضوء موجة أم جسيمًا، أو حتى كلاهما في وقت واحد على المستوى الكمي، كشف الباحثون في معهد ستيفنز للتكنولوجيا عن وجود صلة بين هذين المنظورين. وباستخدام نظرية ميكانيكية عمرها 350 عامًا، والتي كانت تستخدم سابقًا لشرح حركة الأجسام المادية، تمكن الباحثون من تفسير السلوكيات المعقدة لموجات الضوء.

أظهر البحث، الذي أجراه شياو فنغ تشيان، أستاذ الفيزياء المساعد في جامعة ستيفنز، أن درجة التشابك غير الكمي لموجة الضوء ترتبط ارتباطًا مباشرًا بدرجة استقطابها. ومع ارتفاع مستوى إحدى الخاصيتين، ينخفض ​​الآخر، مما يسمح باستنتاج مستوى التشابك من مستوى الاستقطاب والعكس. تشير هذه النتيجة إلى أنه يمكن استخلاص الخصائص البصرية، مثل السعات والأطوار والارتباطات، من قياسات أبسط لكثافة الضوء.

استخدم فريق معهد ستيفنز للتكنولوجيا نظرية ميكانيكية طورها كريستيان هويجنز في عام 1673 لوصف كيف تعتمد الطاقة اللازمة لتدوير جسم ما على كتلته ومحور دورانه. على الرغم من أن موجات الضوء ليس لها كتلة، فقد فسر الباحثون شدتها على أنها مكافئة للكتلة ثم قاموا بتعيين هذه القياسات على نظام إحداثيات يمكن تحليله باستخدام نظرية هويجنز الميكانيكية. ومن خلال تصور موجة الضوء كجزء من نظام ميكانيكي، تمكن الباحثون من اكتشاف روابط جديدة بين خصائصها، وخاصة العلاقة بين التشابك والاستقطاب.

إن فهم العلاقة بين هذه الخصائص يمكن أن يكون له آثار عملية، لأنه يسمح باستخلاص الخصائص الدقيقة والتي يصعب قياسها للأنظمة البصرية والكمية من قياسات أبسط لكثافة الضوء. بالإضافة إلى ذلك، يشير هذا البحث إلى أنه يمكن استخدام الأنظمة الميكانيكية لمحاكاة واكتساب فهم أفضل للسلوكيات المعقدة لأنظمة الموجات الكمومية.

في الختام، توضح هذه الدراسة كيف أن تطبيق نظرية ميكانيكية عمرها 350 عامًا قد وفر رؤى جديدة حول موجات الضوء وخصائصها. من خلال التعرف على الروابط الأساسية بين القوانين الفيزيائية التي تبدو غير ذات صلة، فإن هذا البحث لديه القدرة على تبسيط فهمنا للعالم وتعزيز معرفتنا بالظواهر الكمومية.

المرجع: "جسر بصريات التماسك والميكانيكا الكلاسيكية: علاقة تكاملية عامة بين استقطاب الضوء والتشابك" بقلم شياو فنغ تشيان وميساغ إزادي، أبحاث المراجعة الفيزيائية، 17 أغسطس 2023.