لمسة الفنان: التفاصيل المكتشفة حديثًا في اللوحات الجنائزية المصرية القديمة

اكتشف باحثون من المركز الوطني للبحوث العلمية وجامعة السوربون وجامعة غرونوبل ألب تفاصيل مخفية في اللوحات الجنائزية المصرية القديمة، مما سلط الضوء على التقنيات والممارسات الفنية في ذلك الوقت. وبالتعاون مع وزارة الآثار المصرية وجامعة لييج، استخدم الفريق أدوات محمولة للتحليل والتصوير الكيميائي غير المدمر في الموقع، مما يكشف عن التعديلات غير المرئية التي تم إجراؤها أثناء إنتاج الأعمال الفنية.

تم العثور على اللوحات المعنية، التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من 1,400 و1,200 قبل الميلاد، في مقابر نختمون ومننا في الأقصر. ومن خلال تحليلهم، اكتشف الباحثون أن بعض عناصر اللوحات قد تم تغييرها أو لمسها، على الرغم من عدم رؤيتها بالعين المجردة. على سبيل المثال، كان لغطاء الرأس والقلادة والصولجان في صورة رمسيس الثاني تعديلات كبيرة. وبالمثل، خضعت ذراع في مشهد العبادة في مقبرة مننا لتغييرات في موضعها ولونها.

تتحدى هذه الاكتشافات التصور القائل بأن الفن المصري القديم كان رسميًا وصارمًا للغاية. يقترح الباحثون أن هذه التعديلات تم إجراؤها إما بناءً على طلب المفوضين أو نتيجة لرؤى الفنانين المتطورة. إن استخدام الأدوات المحمولة، بما في ذلك التحليل الكيميائي، وإعادة البناء الرقمي ثلاثي الأبعاد، والتصوير المساحي، والتصوير الفوتوغرافي الكبير، سمح للفريق باستعادة الألوان الأصلية للوحات وتقديم فهم أكثر ديناميكية لهذه الروائع.

تمثل هذه الدراسة مجرد بداية تحقيقات الباحثين في الفن المصري القديم. هدفهم المستقبلي هو تحليل اللوحات الأخرى بحثًا عن مزيد من الأدلة على الحرفية والهويات الفنية للرسامين والكتبة المصريين القدماء.

تم نشر نتائج هذا المشروع البحثي في ​​مجلة PLOS ONE.

مرجع:

"الألغاز الخفية في اللوحات المصرية القديمة من مقبرة طيبة التي تمت ملاحظتها من خلال رسم خرائط XRF في الموقع" بقلم فيليب مارتينيز، ماتياس ألفيلد، كاثرين ديفيت، هشام الليثي، هيلين جلانفيل، ميليندا هارتويج، فرانسوا فيليب هوكيت، ماغي جابر، بولين مارتينيتو، ديفيد ستريفاي، وفيليب والتر، 12 يوليو 2023، PLOS ONE.

DOI: 10.1371 / journal.pone.0287647