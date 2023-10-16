سر الكويكب 33 Polyhymnia: عنصر مخفي؟

لطالما انبهر العلماء بالأجسام الفضائية التي قد تحتوي على عناصر ثقيلة لم تُشاهد من قبل. أحد هذه الأشياء المثيرة للاهتمام هو الكويكب 33 بوليهيمنيا، والذي يبدو أنه أكثر كثافة من أي عنصر معروف في الجدول الدوري.

العنصر المستقر الأكثر كثافة بشكل طبيعي على الأرض هو الأوزميوم، حيث تبلغ كثافته 22.59 جرامًا لكل سنتيمتر مكعب. في المقابل، تشير القياسات الأصلية لـ 33 بوليهيمنيا إلى وزن 75.28 جم/سم3، وهو رقم كثيف للغاية لدرجة أن الباحثين اعتبروه في البداية غير واقعي.

ما يجعل هذا الكويكب مثيرًا للاهتمام بشكل خاص هو احتمال أنه قد يخفي عنصرًا ذو عدد ذري ​​أعلى من أي عنصر تمت ملاحظته في الجدول الدوري. حاليًا، أعلى عنصر ذو عدد ذري ​​هو 118، لكن العلماء يتوقعون أن 33 بوليهيمنيا يمكن أن تحتوي على عنصر ذو عدد ذري ​​يصل إلى 164.

لا يزال استقرار العناصر التي تتجاوز العدد الذري 118 غير معروف. يشير العمل النظري إلى احتمال وجود "جزيرة الاستقرار النووي" حول العدد الذري 164، حيث يمكن أن تتواجد العناصر فائقة الثقل دون التعرض لتحلل إشعاعي سريع.

ويعتقد الخبراء أنه إذا كان هناك عنصر نظري ذو العدد الذري 164 موجودًا على الكويكب 33 بوليهيمنيا، فمن المحتمل أن يتراوح نطاق كثافته بين 36-68.4 جم/سم3. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتحليل لتأكيد هذه التكهنات.

ويقع الكويكب في حزام الكويكبات، وهي منطقة تقع بين المريخ والمشتري حيث تتواجد العديد من الأجسام الفضائية الرائعة. المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا في طريقها حاليًا لدراسة كويكب اسمه Psyche، والذي يقع أيضًا في حزام الكويكبات. يؤكد الاكتشاف الأخير للمياه والكربون على الكويكب بينو على أهمية دراسة الكويكبات الموجودة داخل نظامنا الشمسي.

مع استمرار العلماء والباحثين في التعمق في ألغاز الفضاء، تمتلك الكويكبات مثل 33 Polyhymnia القدرة على كشف أسرار حول وجود عناصر ثقيلة غير مكتشفة. إنها مسألة وقت فقط قبل أن تجذب هذه الأجرام السماوية انتباه وكالة ناسا ورجال الأعمال على حد سواء، مما يؤدي إلى مزيد من الاستكشاف والاكتشاف في عالم علوم الفضاء.

التعاريف:

1. العدد الذري: عدد البروتونات الموجودة في نواة الذرة.

2. الكثافة: الكتلة لكل وحدة حجم من المادة.

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