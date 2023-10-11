تم الكشف عن 30 عامًا من تطور داروين فينش من خلال دراسة الجينوم الشاملة

عصافير داروين، وهي مجموعة من أنواع الطيور الفريدة الموجودة في جزر غالاباغوس، أثارت اهتمام العلماء منذ أن قام تشارلز داروين بدراستها لأول مرة خلال رحلته على متن سفينة HMS Beagle. والآن، وبعد 30 عامًا من البحث، ألقت دراسة شاملة للجينوم ضوءًا جديدًا على الرحلة التطورية لهذه الطيور الرائعة.

تشتهر عصافير داروين بتنوعها الملحوظ في حجم وشكل منقارها، مما يمكنها من التكيف مع مصادر الغذاء المختلفة. وقد ركزت الدراسات السابقة على دور العوامل البيئية في تشكيل هذه الاختلافات، لكن البحث الجديد يكشف أن علم الوراثة يلعب دورًا مهمًا أيضًا.

وحللت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة هارفارد وجامعة كاليفورنيا، جينومات 1200 طائر من 51 مجموعة عبر جزر غالاباغوس. استخدم الفريق تقنيات متقدمة لتسلسل الحمض النووي لتحديد الاختلافات الجينية المرتبطة بحجم المنقار وشكله.

وتظهر النتائج أن التغيرات الجينية تحدث بسرعة استجابة للتحولات البيئية، مما يسمح للعصافير بالتكيف مع مصادر الغذاء الجديدة. واكتشف الباحثون أيضًا أن بعض الجينات المشاركة في تطور المنقار قد شهدت تطورًا سريعًا، مما يشير إلى دورها الحاسم في عملية التكيف.

بالإضافة إلى ذلك، تكشف الدراسة أن التنوع الجيني يتم الحفاظ عليه بين المجموعات السكانية على الرغم من تدفق الجينات بين الجزر. يشير هذا إلى أن تدفق المواد الوراثية الجديدة من الجزر المجاورة يساهم في التنوع الجيني الشامل داخل النوع.

بشكل عام، يوفر هذا البحث الرائد فهمًا شاملاً للأساس الجيني لتطور عصافير داروين. إنه يسلط الضوء على التفاعل بين علم الوراثة والبيئة في تشكيل الاختلافات الملحوظة التي لوحظت في مناقير هذه الطيور.

مصادر:

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