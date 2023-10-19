STS-58: إجراء أبحاث علوم الحياة في الفضاء

في 18 أكتوبر 1993، انطلق مكوك الفضاء كولومبيا في مهمة STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2). تهدف هذه المهمة إلى تعزيز فهم التكيف الفسيولوجي مع رحلات الفضاء من خلال سلسلة من التجارب المتطورة. يتألف طاقم STS-58 المكون من سبعة أفراد من القائد جون إي بلاها، والطيار ريتشارد أ. سيرفوس، وقائد الحمولة الدكتور إم ريا سيدون، وأخصائيي المهمة ويليام إس ماك آرثر، والدكتور ديفيد إيه وولف، وشانون إم لوسيد. وأخصائي الحمولة الدكتور مارتن جيه فيتمان.

كان الهدف الرئيسي للمهمة هو دراسة القلب والأوعية الدموية، والرئتين، والتنظيمية، والجهاز العصبي الدهليزي، والجهاز العضلي الهيكلي للحصول على نظرة ثاقبة للاستجابات الفسيولوجية لرحلات الفضاء. على مدار 14 يومًا، أجرى الطاقم 14 تجربة، ثمانية منها شملت رواد الفضاء كمواضيع اختبار والستة المتبقية باستخدام فئران المختبر.

لتحسين العائد العلمي للباحثين الرئيسيين، تم تقسيم مهمة Spacelab-4 الأصلية، والتي تم الاشتراك فيها بشكل زائد، إلى مهمتين. تم تسمية مهمة STS-58، باعتبارها الجزء الثاني، باسم SLS-2. تمت مهمة SLS-1 السابقة في يونيو 1991 وتضمنت تسع تجارب أجراها طاقم مكون من سبعة أفراد.

انطلق مكوك الفضاء كولومبيا من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، في عملية الإطلاق الخامسة عشرة في حياته. عمل الطاقم في وحدة Spacelab، التي تم تركيبها في حجرة حمولة المكوك. وقد قامت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بتطوير هذه الوحدة وتم استخدامها في بعثات سابقة أيضًا.

تطلبت التجارب على STS-58 من أفراد الطاقم جمع وتحليل بيانات واسعة النطاق، قبل وأثناء المهمة. على سبيل المثال، كان لدى لوسيد وفيتمان قسطرات تم تمريرها عبر أوردة أذرعهم إلى قلوبهم لقياس تأثير انعدام الوزن على الضغط الوريدي المركزي بشكل مباشر. درس الطاقم أيضًا التكيف الحركي الحسي، باستخدام قبة دوارة ذات نقاط ملونة وكرسي دوار لقياس إدراك رواد الفضاء وردود أفعالهم في حالة انعدام الوزن.

وبالإضافة إلى التجارب العلمية، شارك الطاقم في أنشطة أخرى، مثل المشاركة في البرنامج الطبي للمركبة المدارية ذات المدة الممتدة، والتواصل مع الأشخاص على الأرض من خلال تجربة راديو المكوك للهواة. كما انتهزوا الفرصة لالتقاط أكثر من 4,000 صورة للأرض أدناه.

بشكل عام، كانت مهمة STS-58 بمثابة علامة بارزة في أبحاث علوم الحياة التي أجريت في الفضاء. لقد قدمت رؤى قيمة حول التكيف الفسيولوجي لرحلات الفضاء ومهدت الطريق للمهام والتجارب المستقبلية في هذا المجال.

مصادر:

- ناسا

- وكالة الفضاء الأوروبية