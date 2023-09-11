في الآونة الأخيرة، كانت هناك العديد من الوفيات المأساوية بسبب التيارات الساحقة على طول ساحل الخليج. تيارات السحب عبارة عن قنوات مائية ضيقة وقوية يمكنها سحب السباحين بعيدًا عن الشاطئ. يشعر الكثير من الناس بالذعر عندما يقعون في تيار جارف، مما يؤدي إلى الإرهاق، وفي بعض الحالات، إلى الغرق.

إذا وجدت نفسك في هذا الموقف، فمن المهم أن تظل هادئًا وتتجنب القتال ضد التيار. أول شيء يجب أن تتذكره هو عدم الذعر. بدلًا من ذلك، حافظ على طاقتك واسبح بموازاة الشاطئ، متبعًا التيار. بمجرد التخلص من التيار الساحب، يمكنك بعد ذلك السباحة بشكل مائل نحو الشاطئ.

إن البقاء هادئًا ومعرفة ما يجب فعله في حالة حدوث تيار متدفق يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. يمكن للتجارب الشخصية، مثل لقاء المؤلف في سن مبكرة، أن تساعد في إعداد الأفراد لمثل هذه المواقف. ومن خلال التزامه بالهدوء، تمكن صاحب البلاغ من إرشاد نفسه وصديقه إلى الشاطئ بأمان.

من المهم ملاحظة أن تيارات السحب يمكن أن تأخذك إلى عمق المحيط، وأحيانًا تصل إلى مئات الياردات، اعتمادًا على الظروف. ومع ذلك، باتباع النهج الموصى به، يمكن للسباحين زيادة فرصهم في البقاء على قيد الحياة.

مصادر:

- مصدر المقال بقلم dannah_eve، لي يانغ

ماذا تفعل إذا تم إيقافك بواسطة سيارة غير مميزة

يمكن أن يكون إيقاف سيارة لا تحمل علامات مميزة أمرًا مثيرًا للقلق. مع تزايد عمليات الاحتيال المحتملة، من الضروري اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتك. إذا كنت تشك في أن السيارة غير المميزة قد لا تكون ضابط شرطة شرعي، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها.

أولاً، اعترف بأنك تعلم أنه تم إيقافك. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق وضع الفلاشات الخاصة بك. على الطريق السريع، يوصى بالتوقف إلى أقصى المسار الأيمن والقيادة بالحد الأقصى للسرعة، مما يسمح للضابط المحتمل بالمتابعة خلفك.

بعد ذلك، من الحكمة الاتصال بالرقم 911 وإبلاغهم بالموقف. قم بوصف السيارة التي لا تحمل علامات وتأكد مما إذا كانت بالفعل ضابط شرطة. قد يطلبون تفاصيل موقعك لتقديم إجابة أكثر دقة.

إذا تقرر أن الوضع غير شرعي أو إذا كنت تشعر بعدم الأمان، فيجب عليك القيادة إلى أقرب مركز شرطة. أثناء القيادة، احتفظ بالرقم 911 على الخط لضمان استمرار التواصل والمساعدة.

من الضروري أن تظل يقظًا في عالم اليوم، حيث تحدث عمليات الاحتيال والأنشطة الاحتيالية. إن اتخاذ هذه الاحتياطات يمكن أن يساعد في حماية نفسك من المخاطر المحتملة.

مصادر:

- مقالة المصدر بقلم dannah_eve، كلاي بانكس

كن آمنًا أثناء القيادة خلف الشاحنات التي تحمل جذوع الأشجار

عند القيادة، من الضروري أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة على الطريق. يتضمن ذلك توخي الحذر عند القيادة خلف الشاحنات التي تحمل جذوعًا كبيرة. حادث مأساوي يتعلق بسقوط قطعة خشبية من الخشب ودخولها إلى الزجاج الأمامي للسيارة، وهو ما يسلط الضوء على أهمية التدابير الاحترازية.

إذا وجدت نفسك تقود خلف شاحنة تحمل جذوع الأشجار، فمن المستحسن تبديل المسارات على الفور وتجنب المتابعة عن كثب. من خلال إنشاء مسافة آمنة، يمكنك تقليل خطر تفكك الأشياء والتسبب في وقوع حوادث.

إن إدراك المخاطر المحتملة واتخاذ خطوات استباقية يمكن أن يساعد في ضمان سلامتك على الطريق.

مصادر:

- مصدر المقال بقلم dannah_eve، ماجدة أهلرز

احمِ نفسك من عمليات الاحتيال عبر الهاتف

في العصر الرقمي، يجد المحتالون باستمرار طرقًا جديدة لخداع الأشخاص والحصول على معلومات حساسة. تعد حماية نفسك من عمليات الاحتيال عبر الهاتف أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على خصوصيتك وأمانك.

إحدى القواعد المهمة هي عدم إعطاء أي معلومات حساسة أبدًا ردًا على مكالمة واردة. غالبًا ما ينتحل المحتالون صفة شركات بطاقات الائتمان ويطلبون تفاصيل شخصية. من الضروري مشاركة المعلومات فقط مع المصادر الموثوقة في مكالمة صادرة.

إن البقاء يقظًا وحذرًا عند تلقي المكالمات يمكن أن يساعد في منع الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال وحماية خصوصيتك.

مصادر:

– مقال مصدر بقلم dannah_eve، تايلور غروت

تأمين الهاتف الذكي الخاص بك مع المسح عن بعد

تحتوي الهواتف الذكية على ثروة من المعلومات الشخصية والحساسة. في حالة فقدان هاتفك المؤسف، من الضروري اتخاذ التدابير اللازمة لحماية بياناتك.

إن تمكين ميزة المسح عن بعد على هاتفك الذكي يمكن أن يسمح لك بحذف جميع المواد الحساسة عن بعد. تضمن هذه الميزة أنه حتى إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى جهازك، فلن يتمكن من الوصول إلى معلوماتك الشخصية.

تعد حماية هاتفك الذكي وبياناتك الحساسة أمرًا ضروريًا في العالم الرقمي اليوم.

مصادر:

- مصدر المقال بقلم dannah_eve، جوناس لوبي

تعليم الأطفال الوعي الظرفي

إن تعليم الأطفال الوعي الظرفي منذ سن مبكرة يمكن أن يساعد في غرس عادات السلامة مدى الحياة. هناك العديد من الاستراتيجيات والألعاب التي يمكن للوالدين استخدامها لتعزيز الوعي بالبيئة المحيطة بهم.

تتضمن إحدى الألعاب تحديد أنواع معينة من السيارات أو الألوان أثناء القيادة كعائلة. وهذا يشجع الأطفال على مراقبة بيئتهم بشكل فعال، بما في ذلك المخارج المحتملة. وهناك لعبة أخرى تسمى "مراقبة الناس"، تتضمن تخمين خصائص الأفراد في الأماكن العامة، مما يعزز القدرة على وصف الأشخاص بدقة.

ومن خلال تنمية هذه العادات في وقت مبكر، يمكن للوالدين تمكين أطفالهم من أن يكونوا أكثر وعيًا واستعدادًا في المواقف التي يحتمل أن تكون خطرة.

مصادر:

– مصدر المقال بواسطة dannah_eve