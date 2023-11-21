دراسة جديدة تكشف عن أدلة حول تطور تحديد الموقع بالصدى في الحيتان والدلافين

سلطت دراسة حديثة الضوء على التاريخ التطوري لتحديد الموقع بالصدى في الحيتان والدلافين المسننة. يعد تحديد الموقع بالصدى قدرة رائعة تسمح لهذه الكائنات البحرية بالتنقل والتواصل والصيد في بيئتها تحت الماء. من خلال تحليل مجموعة كبيرة من الحفريات من عائلة Xenorophidae المنقرضة، حدد الباحثون السمات الرئيسية والتكيفات التي تساهم في تطوير تحديد الموقع بالصدى.

وضمن مجموعة الحفريات، تم اكتشاف نوعين قديمين ينتميان إلى جنس Xenorophus، بما في ذلك نوع لم يكن معروفًا من قبل. عاشت هذه المخلوقات في المياه المحيطة بشرق أمريكا الشمالية منذ حوالي 25 إلى 30 مليون سنة. على الرغم من أن أسنانها تشبه الأضراس، إلا أنها تشبه الدلافين الحديثة بطرق أخرى وكانت بنفس طول الدلافين قارورية الأنف الشائعة.

ركزت الدراسة على أوجه التشابه بين Xenorophus القديم وأقاربه الحديثين الذين يستخدمون الصدى، خاصة في هياكل فكهم وحول فتحات النفخ الخاصة بهم. لقد وجد أن Xenorophus، مثل أحفادهم، كان لديه عدم تناسق في الجمجمة بالقرب من فتحة النفخ. يعد عدم تناسق الجمجمة أمرًا ضروريًا لإنتاج أصوات عالية النبرة، وهو عنصر أساسي في تحديد الموقع بالصدى.

بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون أن Xenorophus كان لديه انحناء واضح في خطمه، مما أدى إلى تحوله والالتواء إلى اليسار. وقد أشارت الدراسات السابقة إلى أن هذا الهيكل يمكن أن يؤثر على وضع الدهون في الفك السفلي. في الحيتان والدلافين الحديثة، يسهل هذا الهيكل توصيل الموجات الصوتية إلى الأذن الداخلية، مما يتيح السمع الاتجاهي.

في حين أن Xenorophus ربما لم يكن بارعًا مثل نظرائه المعاصرين في إنتاج وسماع الأصوات عالية النبرة، إلا أن بنية الخطم الخاصة بهم تمثل مرحلة انتقالية مهمة في تطور تحديد الموقع بالصدى. ويعتقد الباحثون أن دراسة عدم التماثل وانحناء الخطم في Xenorophus ستساهم في فهم أفضل لكيفية تطوير الحيتان والدلافين لقدراتها على تحديد الموقع بالصدى.

تؤكد هذه الدراسة على أهمية عدم التماثل في التطور وتسلط الضوء على الحاجة إلى دراسة هذه الميزة في الحفريات. لا ينبغي استبعاد عدم التماثل باعتباره تباينًا فرديًا أو تشويهًا جيولوجيًا، ولكن يجب فحصه عن كثب باعتباره تكيفًا مع بيئات مختلفة.

ويعتزم فريق البحث مواصلة استكشاف انحناء الخطم في الحيتان السنية الأخرى لتحديد مدى انتشاره. وقد نشرت النتائج التي توصلوا إليها في مجلة التنوع.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو تحديد الموقع بالصدى؟

تحديد الموقع بالصدى هو نظام حسي تستخدمه بعض الحيوانات، مثل الحيتان المسننة والدلافين، للتنقل والتواصل وتحديد موقع الفريسة. وهو يتضمن إصدار أصوات عالية النبرة والاستماع إلى الأصداء التي تعود بعد ارتداد الأشياء في البيئة.

س: ما هو عدم التماثل في سياق جماجم الحيتان والدلافين؟

يشير عدم التماثل إلى عدم وجود تماثل المرآة في بنية الكائن الحي. في حالة جماجم الحيتان والدلافين، يلعب عدم التماثل بالقرب من فتحة النفخ دورًا حاسمًا في قدرتها على إنتاج وسماع الأصوات عالية النبرة المستخدمة لتحديد الموقع بالصدى.

س: كيف ساهمت الدراسة في فهمنا لتطور الحيتان والدلافين؟

قامت الدراسة بتحليل الحفريات من عائلة Xenorophidae المنقرضة وحددت السمات الرئيسية التي توفر نظرة ثاقبة لتطور تحديد الموقع بالصدى. من خلال دراسة عدم التماثل وانحناء الخطم المميز في Xenorophus، اكتسب الباحثون فهمًا أفضل للتكيفات اللازمة لتطوير قدرات تحديد الموقع بالصدى في الحيتان والدلافين الحديثة.

س: ما أهمية عدم التماثل في التطور؟

يعد عدم التماثل جانبًا مهمًا من التاريخ التطوري لأنه يعكس التكيف مع البيئات المختلفة. وتسلط الدراسة الضوء على أهمية دراسة عدم التماثل في الحفريات بدلا من استبعادها باعتبارها مجرد تنوع أو تشويه جيولوجي.

س: ما هي الخلايا السنية؟

الحيتان المسننة هي رتبة فرعية من الحيتانيات التي تشمل الحيتان المسننة والدلافين وخنازير البحر. وهي معروفة بقدراتها على تحديد الموقع بالصدى وخصائصها المميزة، مثل عدم التماثل في الجمجمة بالقرب من فتحة النفخ.