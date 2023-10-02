الحفاظ على التنوع البيولوجي: دعوة للعمل

في رسالة مقنعة بمناسبة اليوم العالمي للموئل 2023، أكد نيكولو كالاندري، الرئيس التنفيذي لشركة 3Bee، على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية. يوصف التنوع البيولوجي بأنه شريان الحياة لكوكبنا، وهو ضروري لمقاومة المناخ وبقاء الوجود البشري. يُنظر إلى فقدان التنوع البيولوجي على أنه إحدى حالات الطوارئ الأكثر إلحاحًا في عصرنا.

إحدى المبادرات الرئيسية المذكورة في الرسالة هي مشروع "واحات التنوع البيولوجي" التابع لشركة 3Bee، والذي يهدف إلى تجديد 10,000 منطقة منخفضة التنوع البيولوجي في جميع أنحاء أوروبا. يستخدم هذا المشروع التكنولوجيا لإعادة إنتاج النباتات المحلية وإنشاء ملاجئ للملقحات، مع تأثير يمكن تتبعه وقياسه. والهدف هو مواءمة الإجراءات مع الحفاظ على التنوع البيولوجي.

تعكس رسالة كالاندري دعوة العمل التي أطلقها عالم الأحياء الشهير إي أو ويلسون، الذي يدعو إلى استعادة 50% من الموائل الطبيعية للأرض. وهو يشجع الأفراد والمنظمات والشركات على الانضمام إلى 3Bee في تضخيم رسالة الحفاظ على التنوع البيولوجي. إن الجهد الجماعي أمر بالغ الأهمية في وضع التنوع البيولوجي في المقدمة وضمان مستقبل مستدام لكوكبنا.

ولرفع مستوى الوعي، أطلقت 3Bee حملتين بعنوان "أصوات من الواحات" في ميلانو، إيطاليا و"Siehst du mich jetzt؟" في برلين، ألمانيا. وتهدف هذه الحملات إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس وتسليط الضوء على أهمية حماية التنوع البيولوجي.

في الختام، تعتبر رسالة كالاندري بمثابة صرخة حاشدة للحفاظ على التنوع البيولوجي. ويؤكد على الدور الحاسم للتنوع البيولوجي في الحفاظ على مرونة كوكبنا ويسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة. ومن خلال مبادرات مثل "واحات التنوع البيولوجي"، تتولى شركة 3Bee قيادة هذه المهمة، ومن الواضح أن الجهود الموحدة ضرورية لحماية التنوع البيولوجي على كوكبنا من أجل رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية.

مصادر:

– نيكولو كالاندري، الرئيس التنفيذي لشركة 3Bee

- إي أو ويلسون، عالم أحياء

– التنوع البيولوجي: تنوع وتنوع الحياة على الأرض. وهو يشمل تنوع الأنواع، وتنوعها الجيني، والنظم البيئية التي تعيش فيها.

- المرونة المناخية: قدرة النظام البيئي أو المجتمع على الصمود والتعافي من آثار تغير المناخ.

– الملقحات: حيوانات مثل النحل والفراشات والطيور التي تلعب دوراً حاسماً في تكاثر النباتات الزهرية عن طريق نقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى. هذه الملقحات ضرورية لإنتاج الفواكه والخضروات والبذور.

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