أظهرت دراسة جديدة أن الجولف والمشي يحسنان الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة BMJ Open Sport & Practice Medicine أن الانخراط في جولة جولف مكونة من 18 حفرة أو إكمال 6 كيلومترات من المشي الشمالي أو المشي المنتظم يمكن أن يعزز بشكل كبير الوظيفة الإدراكية الفورية لدى كبار السن. يهدف البحث، الذي أجراه فريق دولي من جامعة شرق فنلندا، وجامعة إدنبره، والمعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيورخ، إلى دراسة التأثيرات المباشرة لثلاثة أنشطة رياضية محددة على الإدراك والاستجابات البيولوجية المرتبطة بها لدى الأفراد الأكبر سناً الأصحاء.

شملت الدراسة 25 لاعب غولف من كبار السن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق. أجرى المشاركون ثلاث جولات حادة مختلفة من التمارين الرياضية: جولة غولف مكونة من 18 حفرة، وجلسة من رياضة مشي النورديك لمسافة 6 كيلومترات، وجلسة من المشي العادي لمسافة 6 كيلومترات. تم إجراء كل تمرين في بيئة واقعية، حيث حافظ المشاركون على وتيرة المشي المعتادة.

تم قياس الوظيفة الإدراكية باستخدام اختبار Trail-Making (TMT) A وB، الذي يقيم الانتباه وسرعة المعالجة والقدرة على تبديل المهام. بالإضافة إلى ذلك، تم جمع عينات الدم لمراقبة مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF) وكاثيبين ب (CTSB)، والتي يعتقد أنها تعكس الفوائد المعرفية للتمرين. سجلت أجهزة مراقبة اللياقة البدنية بيانات خاصة بالتمرين، بينما قام مستشعر تخطيط القلب بمراقبة معدل ضربات القلب.

وكشفت النتائج أن الأنشطة الثلاثة جميعها - 18 حفرة جولف، أو 6 كيلومترات من رياضة المشي الشمالي، أو 6 كيلومترات من المشي المنتظم - حسنت الوظائف الإدراكية المنخفضة، مثل الانتباه وسرعة المعالجة، كما تم قياسها بواسطة اختبار TMT-A. وارتبط المشي الشمالي والمشي المنتظم بشكل خاص بتعزيز الوظائف التنفيذية، كما تم قياسه بواسطة اختبار TMT-B.

تؤكد هذه النتائج على أهمية التمارين الرياضية المناسبة للعمر، مثل الغولف والمشي، في الحفاظ على الوظيفة الإدراكية وتعزيزها بين كبار السن. في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم الآليات الأساسية بشكل أفضل، فقد أشارت الدراسات السابقة أيضًا إلى أن التمارين الرياضية قد يكون لها فوائد معرفية محتملة ويمكن أن تكون استراتيجية لمكافحة التدهور المعرفي.

أسئلة وأجوبة:

س: كم عدد المشاركين في الدراسة؟

ج: شملت الدراسة 25 لاعب غولف من كبار السن يتمتعون بصحة جيدة تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق.

س: ما هي الوظائف المعرفية التي تم قياسها؟

ج: قامت الدراسة بقياس الوظائف المعرفية المنخفضة، مثل سرعة الانتباه والمعالجة (اختبار TMT-A)، والوظائف التنفيذية الأكثر تطلبًا، مثل القدرة على تبديل المهام (اختبار TMT-B).

س: هل كانت هناك أي تأثيرات كبيرة على مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF) والكاثيبين ب (CTSB)؟

ج: لم يلاحظ أي آثار كبيرة على مستويات BDNF وCTSB.