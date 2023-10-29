الجري الشتوي: تمارين تقوية للرياضيين في الطقس البارد

يمكن أن يكون الجري في فصل الشتاء في كندا مسعى صعبًا. إن القتال عبر الانجرافات الثلجية، والتنقل على الأرصفة الجليدية، وتحدي قضمة الصقيع ليست سوى عدد قليل من العقبات التي يواجهها المتسابقون المتفانون. ومع ذلك، مع الإعداد الصحيح وبعض التمارين البسيطة، يمكنك تحسين أدائك وتقليل خطر الإصابة خلال الأشهر الباردة.

للاستعداد لظروف الشتاء، يعد دمج تمارين القوة في نظام التدريب الخاص بك أمرًا ضروريًا. تستهدف هذه التمارين المرونة والتوازن والقوة والثبات، وكلها عناصر أساسية لنجاح الجري في فصل الشتاء. من خلال تقوية مجموعات العضلات ذات الصلة، يمكنك تعزيز قدرتك على الحفاظ على الاستقرار وتوليد الطاقة أثناء الجري على التضاريس الزلقة أو غير المستوية.

أحد التمارين الفعالة هو تمرين القرفصاء البلغاري، والذي يستهدف عضلات الفخذ الرباعية وأوتار الركبة والأرداف. قف أمام مقعد أو سطح مرتفع قوي، وظهرك نحوه. مد ساق واحدة خلفك، مع وضع الجزء العلوي من قدمك على المقعد، بينما تبقى القدم الأخرى على الأرض. ثني ركبتك الأمامية، والسماح للركبة الخلفية أن تلمس الأرض بلطف. حافظ على سيطرتك طوال الوقت وركز على إبقاء الجزء العلوي من جسمك في وضع مستقيم. تهدف إلى ثلاث مجموعات من 10-15 تكرار لكل ساق.

يعد بناء عضلات الساق القوية أمرًا ضروريًا أيضًا للجري في الشتاء. تعتبر تمارين رفع الساق وهبوط الكعب من التمارين الممتازة لهذا الغرض. قف على قدم واحدة على سطح مرتفع، مثل درج أو صندوق، ثم ارفع ببطء إلى أصابع قدميك. انتظري للحظة، ثم أنزلي كعبك ببطء تحت السطح. استهدف إجراء 15-20 تكرارًا على كل قدم، وفكر في إضافة الوزن أثناء تقدمك.

تمرين أساسي آخر للجري في الشتاء هو التوازن بساق واحدة. يعزز هذا التمرين الاستقرار الوظيفي، وهو أمر حيوي للتنقل في التضاريس الشتوية التي لا يمكن التنبؤ بها. قف مع مباعدة قدميك بمقدار عرض مفصل الورك وقم بإشراك عضلات المؤخرة والجذع. ارفع ساق واحدة ببطء بضع بوصات عن الأرض وحافظ على التوازن. تحدي نفسك بشكل أكبر من خلال النظر حولك وتحريك ذراعيك وإغلاق عينيك في النهاية.

إن دمج هذه التمارين في روتينك التدريبي لا يؤهلك للجري في فصل الشتاء فحسب، بل يعمل أيضًا على تحسين أداء الجري بشكل عام ويقلل من خطر الإصابة على مدار العام. تذكر أن تستمع إلى جسدك وتسمح بالحصول على أيام راحة وشفاء كافية. ابق آمنًا واستمتع بالتحديات والمكافآت الفريدة للجري الشتوي!

الأسئلة المتكررة

س: هل يمكن لهذه التمارين أن تساعد في منع إصابات الجري الشتوية الشائعة؟

ج: نعم، تستهدف هذه التمارين مجموعات العضلات الرئيسية التي تساهم في الثبات والقوة، مما يقلل من خطر التعرض للإصابات أثناء الجري في فصل الشتاء.

س: هل هذه التمارين للجري الشتوي فقط؟

ج: على الرغم من أن هذه التمارين مفيدة للجري في الشتاء، إلا أنها يمكنها أيضًا تحسين الأداء العام للجري والوقاية من الإصابات على مدار العام.

س: كم مرة يجب أن أدمج هذه التمارين في تدريبي؟

ج: حاول إضافة هذه التمارين إلى نهاية أيام الجري أو العمل السريع. ومع ذلك، تذكر أن تسمح بأيام راحة لتعزيز التعافي.

س: هل أحتاج إلى أي معدات لأداء هذه التمارين؟

ج: يتطلب تمرين القرفصاء المقسم البلغاري مقعدًا أو سطحًا مرتفعًا وقويًا، في حين يمكن أداء تمارين رفع الساق وتوازن الساق الواحدة بدون معدات. يمكن إضافة الدمبل لمزيد من المقاومة إذا رغبت في ذلك.