تدور محطة الفضاء الدولية (ISS) حول كوكبنا منذ عام 1998، وهي بمثابة مختبر للتجارب العلمية التي لا يمكن إجراؤها على الأرض. ومع ذلك، فإن الهياكل الموجودة في الفضاء، على الرغم من غياب الجاذبية، لا تزال تخضع لقوى مختلفة تحد من عمرها. ونتيجة لذلك، تقترب محطة الفضاء الدولية من نهاية عمرها الفني، مما دفع ناسا وشركائها إلى اتخاذ قرار بإنهاء عملياتها بحلول نهاية العقد.

نشرت وكالة ناسا مؤخرًا تقريرًا بعنوان الخطة الانتقالية لمحطة الفضاء الدولية، والذي يشرح الأساس المنطقي وراء قرار إخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها بطريقة خاضعة للرقابة بدلاً من اتباع خيارات أخرى. تعرض الهيكل الأساسي لمحطة الفضاء الدولية، والذي يتكون من وحدات ومشعات وهياكل الجمالون، لضغوط ديناميكية وحرارية شديدة بسبب عمليات الالتحام المتكررة والتعرض لأشعة الشمس. وبالتالي فإن المحطة تقترب من نقطة لن يكون من الآمن تشغيلها فيها.

تم النظر في سيناريوهات مختلفة، ولكن تم استبعادها في النهاية. واعتبر تفكيك محطة الفضاء الدولية في مدارها وإعادة مكوناتها إلى الأرض غير سليم اقتصاديًا وصعبًا من الناحية الفنية، نظرًا لحجم الهيكل. كان هناك خيار آخر يتمثل في رفع ارتفاع المحطة ووضعها في مدار مقبرة، لكن كتلة محطة الفضاء الدولية وافتقارها إلى قدرات الدفع جعلت هذا الأمر غير عملي. كما تم رفض السماح للمحطة بالهبوط على الأرض بطريقة خارجة عن السيطرة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وبدلاً من ذلك، تتمثل خطة ناسا في إسقاط محطة الفضاء الدولية بطريقة خاضعة للرقابة، وضمان اصطدامها في منطقة غير مأهولة بالسكان. يقلل هذا النهج من المخاطر والتكاليف مع ضمان التدمير الكامل للمحطة. وفي الأسابيع التالية، سيتم استكشاف المزيد من التفاصيل حول خطة الأعطال الخاصة بوكالة ناسا.

في الختام، لم يتم اتخاذ قرار تحطيم وحرق محطة الفضاء الدولية باستخفاف. وقد تم النظر بعناية في عوامل مثل السلامة والجدوى الاقتصادية والقيود الفنية. في حين أن نهاية محطة الفضاء الدولية تمثل إغلاق فصل مهم في استكشاف الإنسان للفضاء، إلا أنها تمهد الطريق لمشاريع جديدة وتطورات في تكنولوجيا الفضاء.

مصادر:

– الخطة الانتقالية لمحطة الفضاء الدولية (ناسا)

– صور ناسا