دراسة جديدة تكشف أن الاحترار المتسارع في القطب الشمالي سيسرع من زيادة درجات الحرارة العالمية

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية لندن الجامعية أن الاحترار السريع في القطب الشمالي سيسرع عتبة درجة الحرارة العالمية البالغة درجتين مئويتين لمدة ثماني سنوات، وهو ما يتجاوز التوقعات السابقة. وتؤكد هذه النتيجة المثيرة للقلق الحاجة الملحة لتعزيز رصد وفهم ديناميكيات المناخ في القطب الشمالي من أجل تحسين توقعات الاحتباس الحراري.

وتشهد منطقة القطب الشمالي حاليا معدل ارتفاع في درجات الحرارة أسرع بأربع مرات تقريبا من المتوسط ​​العالمي. وتهدف الدراسة، التي نشرت في مجلة Earth System Dynamics، إلى تقييم تأثير هذا الاحترار المتسارع على توقيت اختراق عتبات درجة الحرارة الحرجة البالغة 1.5 درجة مئوية و2 درجة مئوية المنصوص عليها في اتفاق باريس.

ولتحديد آثار ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي على ارتفاع درجة الحرارة العالمية، طور فريق البحث نماذج بديلة لتغير المناخ لم تأخذ في الاعتبار الاحترار السريع في القطب الشمالي. ومن خلال مقارنة درجات الحرارة المتوقعة في هذا السيناريو الافتراضي مع درجات الحرارة في نماذج "العالم الحقيقي"، اكتشفوا أنه بدون الانحباس الحراري السريع في القطب الشمالي، تم اختراق العتبات في وقت متأخر عما كان متوقعا في الأصل، مع تأخير لمدة خمس وثماني سنوات على التوالي.

وكشفت هذه الدراسة أيضًا أن الاحترار السريع غير المتناسب في القطب الشمالي، والمعروف باسم تضخيم القطب الشمالي، قد أدى إلى قدر أكبر من عدم اليقين في التنبؤات المناخية. وتبين أن التباين في توقعات النماذج للمنطقة أكبر منه في أجزاء أخرى من العالم.

أكد المؤلف الرئيسي أليستير دوفي على الأهمية العالمية لظاهرة الاحتباس الحراري في القطب الشمالي، مشيرًا إلى أن له تأثيرًا كبيرًا على اختراق العتبات المناخية الحرجة. وشدد على أهمية الرصد المكثف لدرجات الحرارة في القطب الشمالي، سواء من خلال القياسات في الموقع أو عمليات رصد الأقمار الصناعية، لتحسين التنبؤات بارتفاع درجات الحرارة العالمية.

في حين أن الدراسة لم تحدد التأثيرات الأوسع لارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي على الكوكب، مثل تراجع الجليد البحري والعواقب اللاحقة للتبريد العالمي، فقد أظهرت المساهمة المباشرة لارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي في الزيادات الإجمالية في درجات الحرارة.

وشددت جوليان ستروف، المؤلفة المشاركة، على الآثار المحلية لارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين، ولا سيما العواقب الوخيمة على النظم البيئية والمجتمعات في القطب الشمالي. ومن الضروري أن نأخذ في الاعتبار هذه التأثيرات المحلية بالإضافة إلى العواقب العالمية، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وانبعاث الكربون من ذوبان التربة الصقيعية.

يحدث تضخم القطب الشمالي في المقام الأول بسبب تراجع الجليد البحري، مما يؤدي إلى زيادة امتصاص المحيط لأشعة الشمس والحرارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص اختلاط الهواء العمودي في المناطق القطبية مقارنة بالمناطق الاستوائية يحبس الهواء الأكثر دفئًا بالقرب من سطح الأرض، مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.

استخدمت هذه الدراسة مجموعة شاملة من 40 نموذجًا مناخيًا لدراسة تأثير الاحترار السريع في القطب الشمالي. وقد سلطت إزالة هذا العامل من النماذج الضوء على مساهمته الكبيرة في توقعات درجة الحرارة وعدم اليقين المرتبط بها.

مع تزايد الحاجة الملحة لمكافحة تغير المناخ، تعد هذه الدراسة بمثابة تذكير صارخ بالأزمة المتصاعدة في القطب الشمالي وتداعياتها العميقة على أهداف المناخ العالمي. ويؤكد على ضرورة قيام صناع السياسات والعلماء بإعطاء الأولوية لرصد وفهم ديناميكيات المناخ في القطب الشمالي للتخفيف من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة المتسارع في المنطقة.

الأسئلة الشائعة

س: كيف يؤثر ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي على ارتفاع درجة الحرارة العالمية؟



ج: إن ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي هو المسؤول عن تسريع زيادة درجات الحرارة العالمية، حيث وصلت إلى عتبة درجتين مئويتين قبل ثماني سنوات مما كان متوقعا في السابق. ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة منطقة القطب الشمالي بمعدل أسرع بنحو أربع مرات من المتوسط ​​العالمي، وهي ظاهرة تعرف باسم تضخيم القطب الشمالي.

س: لماذا تعتبر مراقبة درجات الحرارة في القطب الشمالي أمرًا بالغ الأهمية؟



ج: إن مراقبة درجات الحرارة في القطب الشمالي أمر ضروري لأن الاحترار السريع في المنطقة يساهم بشكل كبير في ارتفاع درجات الحرارة العالمية. ويتيح الرصد المحسن تنبؤات مناخية أكثر دقة وفهمًا أفضل للعمليات التي تحدث في القطب الشمالي، مما يساعد على تحسين توقعات الاحتباس الحراري.

سؤال: ما هي عواقب ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين في القطب الشمالي؟



ج: إن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع متوسط ​​سنوي قدره 2 درجات مئوية في القطب الشمالي وزيادة قدرها 4 درجات مئوية خلال فصل الشتاء. ولدرجات الحرارة المرتفعة هذه عواقب وخيمة على النظم البيئية المحلية والسكان في القطب الشمالي، كما أنها تؤدي إلى تفاقم القضايا العالمية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وذوبان التربة الصقيعية.

س: ما الذي يسبب تضخيم القطب الشمالي؟



ج: ينجم تضخم القطب الشمالي في المقام الأول عن تراجع الجليد البحري، مما يؤدي إلى زيادة امتصاص المحيط لأشعة الشمس والحرارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن قلة اختلاط الهواء العمودي في القطب الشمالي مقارنة بالمناطق الاستوائية يحبس الهواء الأكثر دفئًا بالقرب من سطح الأرض، مما يؤدي إلى تكثيف ظاهرة الاحتباس الحراري في المنطقة.