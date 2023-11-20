المشهد الساحر للشفق القطبي: ظاهرة طبيعية تنير السماء

شخص يقف على سيارة أثناء النظر إلى الشفق القطبي، الناجم عن انبعاث كتلي إكليلي على الشمس، يضيء السماء في منطقة أومسك بجنوب غرب سيبيريا، روسيا، 6 نوفمبر 2023. رويترز/ منطقة أليكسي مالغافكومسك، روسيا

مع تحول النهار إلى ليل، تحتل ظاهرة طبيعية رائعة مركز الصدارة، وتأسر المتفرجين بجمالها المشرق. يزين الشفق القطبي، المعروف أيضًا باسم الأضواء الشمالية والجنوبية، السماء بعروض راقصة ذات ألوان نابضة بالحياة، مما يترك المتفرجين في حالة من الرهبة. تنجم هذه الأضواء الأثيرية عن الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) من الشمس، ويمكن ملاحظتها في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم.

ويحدث الشفق القطبي عندما تصطدم الجسيمات المشحونة من الغلاف الجوي للشمس بالذرات والجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض. يتم دفع هذه الجسيمات، وخاصة الإلكترونات والبروتونات، نحو كوكبنا بواسطة المجال المغناطيسي للشمس. وعندما تتفاعل مع غازات الغلاف الجوي، وخاصة الأكسجين والنيتروجين، فإنها تبعث أطوال موجية مختلفة من الضوء تؤدي إلى ظهور العروض الضوئية المذهلة التي نشهدها.

يُلاحظ الشفق القطبي بشكل متكرر في المناطق القطبية، مثل القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ويقدم رقصًا مهيبًا من الألوان التي تتراقص عبر السماء المظلمة. ترسم الألوان الخضراء والزرقاء والوردية والبنفسجية اللامعة لوحة قماشية تبدو وكأنها تنبض بالحياة. تُعزى هذه الألوان إلى تكوين الغلاف الجوي للأرض والارتفاع الذي تحدث فيه الاصطدامات.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا يُرى الشفق القطبي غالبًا في المناطق القطبية؟

ج: يُلاحظ الشفق القطبي في الغالب في المناطق القطبية لأن المجال المغناطيسي للأرض يوجه الجسيمات المشحونة نحو القطبين، مما يزيد من احتمالية الاصطدام بجزيئات الغلاف الجوي.

س: هل الشفق القطبي ضار للإنسان؟

ج: لا يشكل الشفق القطبي أي ضرر مباشر على البشر. ومع ذلك، فإن الجسيمات المشحونة المسؤولة عن شاشات الضوء يمكن أن تتداخل مع الأنظمة الإلكترونية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

س: كم مرة يمكنك رؤية الشفق القطبي؟

ج: يرتبط حدوث الشفق القطبي بالنشاط الشمسي الذي يتبع دورة مدتها 11 عامًا. خلال فترات النشاط الشمسي العالي، يمكن رؤية الشفق القطبي بشكل متكرر وعلى خطوط العرض المنخفضة.

وفي الختام، فإن مشاهدة سحر الشفق القطبي الذي ينير السماء هو شهادة على التناغم المعقد بين شمسنا والأرض. تقدم هذه العروض الجذابة لمحة عن عجائب عالمنا وتذكرنا بالظواهر الطبيعية المذهلة التي تحيط بنا. لذلك، في المرة القادمة عندما تجد نفسك تحت سماء الليل المرصعة بالنجوم، ترقب رقصة الشفق الساحرة.