استمتع بجمال خسوف القمر الجزئي عبر الإنترنت

في 28 أكتوبر 2023، سيقدم لنا القمر عرضًا آسرًا مع خسوف جزئي للقمر. وعلى الرغم من أنه قد لا يكون كسوفًا كليًا، إلا أنه يعد بأن يكون مشهدًا يستحق المشاهدة. بفضل مشروع التلسكوب الافتراضي، يمكنك مشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية مباشرة وعلى الإنترنت، على طول الطريق من إيطاليا.

سيقوم مشروع التلسكوب الافتراضي بمشاركة الصور الحية لخسوف القمر الجزئي من كل من روما ومنشأتها في مانسيانو، توسكانا ماريما، إيطاليا. من المقرر أن تبدأ هذه الجلسة المجانية عبر الإنترنت في الساعة 18:00 بالتوقيت العالمي يوم 28 أكتوبر 2023.

سيتم عرض جمال القمر أثناء مروره بظل الأرض من خلال هذه التجربة الفريدة عبر الإنترنت. على الرغم من أنك قد لا تتمكن من مشاهدته شخصيًا، فإن مشروع التلسكوب الافتراضي يسمح لك بأن تكون جزءًا من هذا الحدث السماوي وأنت مرتاح في منزلك.

التبرعات لمشروع التلسكوب الافتراضي موضع تقدير كبير. من خلال دعم هذا المشروع، فإنك لا تساهم فقط في تعزيز المعرفة العلمية والاكتشافات الفلكية، ولكنك ستحصل أيضًا على مجموعة خاصة محدودة الإصدار من الصور التي تظهر المذنب المذهل C/2020 F3 Neowise فوق روما، إلى جانب صور الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة. والمحطات الفضائية، وأكثر من ذلك بكثير.

لا تفوت هذه الفرصة لمشاهدة جمال خسوف القمر الجزئي. انضم إلى مشروع التلسكوب الافتراضي عبر الإنترنت في 28 أكتوبر 2023، وانغمس في عجائب الكون.

التعاريف:

– خسوف القمر الجزئي: يحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، مما يلقي بظلاله على القمر. يحدث خسوف القمر الجزئي عندما يغطي ظل الأرض جزءًا فقط من القمر.

مصادر:

– مشروع التلسكوب الافتراضي