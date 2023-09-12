تكشف الأحفورة المكتشفة حديثًا عن أكبر آكلة اللحوم في عصور ما قبل التاريخ في أمريكا الجنوبية

في دراسة حديثة نشرت في مجلة علم الحيوان التابعة لجمعية لينيان، توصل فريق من الباحثين الدوليين إلى اكتشاف رائع في منطقة ساو غابرييل الريفية بجنوب البرازيل. لقد اكتشفوا البقايا الأحفورية لنوع عمره 265 مليون عام يُدعى Pampaphoneus biccai، والذي كان أكبر الحيوانات المفترسة وأكثرها رعبًا في عصره قبل ظهور الديناصورات.

الحفرية محفوظة بشكل جيد للغاية، بما في ذلك جمجمة كاملة وعظام هيكلية مختلفة. ينتمي البامبافونيوس إلى مجموعة من الثيرابسيدات المبكرة المعروفة باسم الدينوسيفاليات، والتي كانت حيوانات متوسطة إلى كبيرة الحجم مع مزيج من الأنواع آكلة اللحوم والأنواع العاشبة. كانت لهذه المخلوقات عظام جمجمة سميكة، ومن هنا جاءت تسميتها، والتي تُترجم إلى "الرأس الرهيب" في اليونانية. في حين تم العثور عليها في الغالب في جنوب أفريقيا وروسيا، فإن Pampaphoneus biccai هو النوع الوحيد المعروف من نوعه في البرازيل.

يوفر الاكتشاف الأحفوري لـ Pampaphoneus رؤى قيمة حول النظم البيئية الأرضية التي كانت موجودة قبل أكبر انقراض جماعي في تاريخ الأرض. ويعتقد الباحثون أن هذا المخلوق الهائل، بأنيابه الحادة وعضته القوية، لعب دورًا بيئيًا مشابهًا للقطط الكبيرة الحديثة. وكان قادرًا على اصطياد الفرائس الصغيرة والمتوسطة الحجم والتهامها، مع وجود أدلة تشير إلى أنه يمكنه حتى مضغ العظام، وهو ما يشبه سلوك الضباع في العصر الحديث.

العينة المكتشفة حديثًا هي ثاني جمجمة بامبافونوس يتم العثور عليها على الإطلاق في أمريكا الجنوبية، وهي أكبر من الأولى، وتوفر معرفة غير مسبوقة حول شكلها. في الواقع، هناك أدلة تشير إلى وجود أفراد أكبر حجمًا، حيث تم أيضًا اكتشاف جزء من عظم الفك ينتمي إلى فرد ثالث من نوع بامبافونوس.

ويقدر الباحثون أن أكبر أفراد البامبافونوس يمكن أن يصل طولهم إلى ثلاثة أمتار ويزن حوالي 400 كجم. شاركت هذه الحيوانات آكلة اللحوم التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ موطنها مع حيوانات أخرى، مثل ديسينودونت راستودون الصغير والبرمائيات العملاقة كونجوكوفيا، مما يوفر لمحة عن الإمكانات الحفرية لمنطقة بامبا.

يوسع السجل الأحفوري لـ Pampaphoneus biccai فهمنا لتنوع وأهمية حياة ما قبل التاريخ في أمريكا الجنوبية، ويسلط الضوء على عالم قديم كان موجودًا قبل ملايين السنين من عهد الديناصورات.

مصادر:

- ماتيوس أ كوستا سانتوس وآخرون، علم العظام القحفي لدينوسيفاليا البرازيلي بامبافونوس بيكاي (Anteosauridae: Syodontinae)، مجلة علم الحيوان لجمعية لينيان (2023).

- عمل فني أصلي لمارسيو كاسترو

– فيليبي بينهيرو (صورة الجمجمة)

– فيليبي بينهيرو (صورة جماعية)