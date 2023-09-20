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5 كويكبات تقترب من الأرض: الكشف عن تفاصيل الحجم والسرعة والمسافة

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 20، 2023
5 كويكبات تقترب من الأرض: الكشف عن تفاصيل الحجم والسرعة والمسافة

حددت وكالة ناسا خمسة كويكبات تتجه حاليًا نحو الأرض وستقترب منها في الأيام المقبلة. وتختلف هذه الكويكبات من حيث الحجم والسرعة، حيث يبلغ حجم أحدها تقريبًا حجم مبنى. فيما يلي التفاصيل الأساسية حول كل من هذه الصخور الفضائية.

الكويكب 2023 SN1: وهذا الكويكب، الذي يبلغ عرضه 15 قدمًا، في طريقه حاليًا نحو الأرض وسيمر بالقرب جدًا في 20 سبتمبر. ويسير بسرعة 58,306 كيلومترًا في الساعة. سيكون أقرب اقتراب لهذا الكويكب على بعد 332,000 ألف كيلومتر فقط، وهو أقرب حتى من المسافة إلى القمر.

الكويكب 2023 RP9: ويبلغ عرض الكويكب 90 RP2023 حوالي 9 قدمًا، ويتجه أيضًا نحو الأرض وسيكون أقرب اقتراب له في 20 سبتمبر. ويتحرك بسرعة ملحوظة تبلغ 47,678 كيلومترًا في الساعة وسيبتعد عن الأرض بمقدار 881,000 كيلومتر فقط.

لم يتم وصف الكويكبات الثلاثة المتبقية بشكل فردي في المقالة المصدر، ولكن من المرجح أن يكون لها خصائص مماثلة من حيث الحجم والسرعة والقرب من الأرض.

تعتبر هذه الاقترابات القريبة من الكويكبات بمثابة تذكير باليقظة المستمرة المطلوبة في مراقبة الأجسام الفضائية التي لديها فرصة للاقتراب من كوكبنا. تقوم ناسا ووكالات الفضاء الأخرى حول العالم بتتبع الكويكبات والأجرام السماوية الأخرى بشكل مستمر لضمان الكشف المبكر واستراتيجيات التخفيف المحتملة إذا لزم الأمر.

ومن المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن هذه الكويكبات تقترب نسبيًا من الأرض، إلا أنه لا يوجد حاليًا سبب للقلق، حيث لا تظهر مساراتها المحسوبة أي تهديد كبير بالاصطدام. توفر هذه اللقاءات فرصًا قيمة للعلماء لدراسة هذه الصخور الفضائية عن قرب وتحسين فهمنا لتكوينها وسلوكها.

مصادر:
- ناسا (الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء)

By مامفو بريشيا

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