توصلت الدراسة إلى أن الثدييات قد تواجه خطر الانقراض مع ارتفاع درجة حرارة الأرض خلال 250 مليون سنة

تشير دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature Geoscience إلى أن الثدييات قد تواجه الانقراض بعد 250 مليون سنة من الآن بسبب الحرارة الشديدة لقارة عملاقة مستقبلية تتشكل حول خط الاستواء. وتتحدى الدراسة الاعتقاد التقليدي بأن الحياة على الأرض ستستمر حتى مرحلة “الاحتباس الحراري الجامح”، حيث تصبح الحرارة محاصرة في الغلاف الجوي وتتبخر المحيطات، بعد مليارات السنين من الآن.

يسلط البحث الذي أجراه ألكسندر فارنسورث، باحث المناخ في جامعة بريستول، الضوء على القيود المفروضة على قدرة الثدييات على مقاومة الحرارة. في حين أن الثدييات طورت آليات مثل العرق، وأنظمة الدورة الدموية، والقدرة على البحث عن بيئات أكثر برودة، فإن هذه التكيفات لها حدودها. وتشير الدراسة إلى أن الأرض يمكن أن تصل إلى نقطة تحول مناخية، مما يجعلها غير صالحة للسكن لحياة الثدييات.

ويبلغ تاريخ نهاية الثدييات، بحسب الدراسة، حوالي 250 مليون سنة في المستقبل، بالتزامن مع نفس الفترة الزمنية منذ ظهور الثدييات لأول مرة. على الرغم من أن التنبؤ بالمستقبل البعيد للأرض أمر صعب، إلا أن فارنسورث وزملاؤه حددوا ثلاثة عوامل رئيسية من شأنها أن تساهم في ارتفاع درجات الحرارة على الكوكب.

أولاً، من المتوقع أن يجمع تشكيل القارة العملاقة، التي يُطلق عليها اسم بانجيا ألتيما، جميع القارات الحالية القريبة من خط الاستواء. وسيؤدي ذلك إلى وقوع غالبية مساحات الأراضي في المناطق الاستوائية الحارة والرطبة، مما يشكل تحديات كبيرة أمام بقاء الثدييات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقارب القارات سيتزامن مع زيادة النشاط البركاني، مما يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

وأخيرًا، مع تقدم الشمس في العمر، ستصدر المزيد من الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة تدريجية في درجات الحرارة. مجتمعة، ستخلق هذه العوامل وضعًا حيث سيشهد جزء كبير من القارة العملاقة متوسط ​​درجات حرارة شهرية تتجاوز 40 إلى 60 درجة مئوية.

وفي حين أن الحالة المستقبلية للكوكب غير مؤكدة، فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على التحديات المحتملة لحياة الثدييات بسبب ارتفاع درجات الحرارة. من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لفهم العواقب طويلة المدى لهذه التغيرات البيئية وتأثيرها على الأنواع المختلفة.

مصادر:

– دراسة علوم الأرض الطبيعية

- ألكسندر فارنسورث، باحث المناخ في جامعة بريستول