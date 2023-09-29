ناسا تتعقب الكويكب 2009 UG الذي يقترب من الأرض

وتراقب وكالة ناسا بشكل مستمر الكويكبات التي تقترب من الأرض بسبب تهديدها المحتمل. ومع ذلك، وبصرف النظر عن جانب السلامة، فإن هذه الكويكبات تحتوي على معلومات قيمة حول أصول الكون. ومؤخرًا، حققت وكالة ناسا إنجازًا ملحوظًا من خلال إعادة عينة من الكويكب بينو عبر المركبة الفضائية OSIRIS-REx، مما أدى إلى تقدم استكشاف الفضاء. الآن، تهدف مهمة ناسا التالية، Psyche، إلى دراسة كويكب معدني يقع بين المريخ والمشتري.

وتركز مهمة Psyche على استكشاف الخصائص الفريدة للكويكب، بما في ذلك قلبه من النيكل والحديد، والذي لعب دورًا حاسمًا في تكوين نظامنا الشمسي. ومن خلال الاقتراب لمسافة تصل إلى 280 كيلومترًا من الكويكب Psyche، تأمل ناسا في جمع رؤى مهمة حول ديناميكيات النظام الشمسي وما وراءه.

بالإضافة إلى سايكي، اكتشف مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) مؤخرًا كويكبًا عالي السرعة يُسمى 2009 UG يتجه نحو الأرض. ومن المتوقع أن يقترب هذا الكويكب، الذي يعادل عرضه طائرة، من كوكبنا في 30 سبتمبر. ورغم أنه سيقترب نسبيا، على مسافة 2.35 مليون كيلومتر، إلا أن وكالة ناسا تؤكد أنه لا يشكل أي خطر على الأرض.

ينتمي الكويكب 2009 UG إلى عائلة كويكبات Aten وتم رصده لأول مرة في 16 أكتوبر 2009. وبعد سنوات من المراقبة، يقترب الآن من مسافة قريبة متوقعة. وبسرعة تبلغ 32,418 كيلومترًا في الساعة، يعد هذا الكويكب بمثابة كائن آخر محل اهتمام جهود التتبع الدؤوبة التي تبذلها ناسا.

وفقًا لتقديرات وكالة ناسا، فإن الكويكبات التي يزيد حجمها عن 492 قدمًا فقط هي التي تعتبر خطرة. وبما أن الكويكب 2009 UG يقع تحت هذه العتبة، فمن غير المتوقع أن يشكل أي خطر على كوكبنا.

المصدر: ناسا مختبر الدفع النفاث

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