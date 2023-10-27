رؤى جديدة حول بقاء الفقاريات التي تعيش في أماكن عالية

أدى اكتشاف فئران حية ذات أذنين ورقية على قمة بركان Llullaillaco في جبال الأنديز إلى تحطيم الافتراضات السابقة حول حدود حياة الفقاريات. لقد عرف الباحثون منذ فترة طويلة أنه تم العثور على فئران محنطة في درجات الحرارة المتجمدة في هذه القمم، لكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت تعيش هناك أم كانت مجرد زيارة. ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن هذه الثدييات الصغيرة لا تتواجد فقط على هذه الارتفاعات الشديدة ولكنها تكيفت لتزدهر في مثل هذه البيئات القاسية.

وتكهن العلماء في البداية بأن الفئران المحنطة ربما كانت جزءًا من طقوس القرابين التي أجرتها الإنكا. ومع ذلك، كشف تحليل التأريخ للقوارض المحفوظة أنها صغيرة نسبيًا، مما يستبعد إمكانية النقل المتعمد من قبل الحضارات القديمة. وبدلاً من ذلك، يُعتقد أن الفئران ذات الأذنين الورقية تحنط بشكل طبيعي بسبب الظروف الباردة والجافة في قمم البراكين.

في عام 2013، شوهد فأر حي وهو يركض عبر حقل ثلجي في بركان Llullaillaco على ارتفاع 20,360 قدم، مسجلا رقما قياسيا جديدا. عاد الباحثون في عام 2020 ونجحوا في التقاط المزيد من الفئران الحية، بما في ذلك تلك الموجودة في القمة، على ارتفاع مذهل يبلغ 22,100 قدم فوق مستوى سطح البحر. يمثل هذا أعلى موقع تم العثور فيه على حيوان فقاري على الإطلاق، حيث يمكن للطيور أن تحلق أعلى ولكنها لا تستطيع تحمل هذه الارتفاعات.

يُعتقد أن البيئة الصعبة لقمم البراكين هذه، والتي تتميز بالرياح العاتية، ونقص الغطاء النباتي، وانخفاض مستويات الأكسجين بشكل كبير، غير مضيافة للثدييات. إلا أن الأبحاث الحديثة أثبتت خلاف ذلك. قام العلماء بجمع مئات من الفئران المحنطة والحية ذات الأذنين الورقية من Llullaillaco والبراكين المجاورة الأخرى التي يزيد ارتفاعها عن 19,700 قدم.

ومن خلال مقارنة جينومات الفئران التي تعيش في أماكن عالية مع تلك التي تعيش على ارتفاعات منخفضة، أكد الباحثون أن الفئران الموجودة في هذه الارتفاعات القصوى ترتبط ارتباطًا وثيقًا. وهذا يشير إلى أنهم لا يتكاثرون فحسب، بل يقيمون هناك أيضًا، بدلاً من أن يكونوا زوارًا عابرين. إن وجود جحور القوارض فوق ارتفاع 19,700 قدم يدعم هذا الاستنتاج.

في حين تم حل لغز الفئران المحنطة، لا تزال هناك أسئلة حول التكيفات المحددة التي تمكن هذه الثدييات الصغيرة من البقاء على قيد الحياة في بيئتها المتجمدة. علاوة على ذلك، فإن نظامهم الغذائي وآليات البقاء دافئًا في مثل هذه الظروف القاسية لم يتم فهمها بالكامل بعد. وتهدف الدراسات الجارية، بما في ذلك إنشاء مستعمرة من الفئران على ارتفاعات عالية للمراقبة والتحليل، إلى كشف هذه الألغاز.

أسئلة وأجوبة

س: هل تعيش الفئران ذات الأذنين الورقية على قمم البراكين حصريًا؟

ج: تم العثور على الفئران ذات الأذن الورقية على قمم البراكين في جبال الأنديز، لكن الباحثين اكتشفوها أيضًا على قمم شاهقة أخرى في منطقة بونا دي أتاكاما.

س: كيف تستطيع الفئران ذات الأذنين الورقية البقاء على قيد الحياة في مثل هذه الارتفاعات الشديدة؟

ج: لقد تكيفت الفئران ذات الأذن الورقية مع الظروف القاسية لموائلها المرتفعة. في حين أن الآليات المحددة ليست مفهومة بالكامل بعد، فإن الأبحاث الجارية تهدف إلى الكشف عن استراتيجيات البقاء على قيد الحياة.

س: هل الفئران ذات الأذن الورقية هي الفقاريات الوحيدة القادرة على العيش على مثل هذه الارتفاعات؟

ج: الفئران ذات الأذن الورقية هي أعلى الفقاريات التي تم اكتشافها مسكنًا حتى الآن. يمكن للطيور أن تطير أعلى، لكنها لا تستطيع الحفاظ على هذه الارتفاعات كموطن.

س: لماذا تحنط الفئران ذات الأذنين الورقية بشكل طبيعي؟

ج: تساهم الظروف الباردة والجافة على قمم البراكين في التحنيط الطبيعي للفئران ذات الأذن الورقية. وهذه الشروط تحافظ على الجثث بدلاً من تحللها.

س: ما أهمية هذا البحث؟

ج: يتحدى هذا البحث الافتراضات السابقة حول حدود حياة الفقاريات ويقدم رؤى قيمة حول قدرة الثدييات على التكيف في البيئات القاسية. إنه يوسع فهمنا لمرونة وتنوع الحياة على الأرض.