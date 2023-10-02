اقتراب كويكب ضخم من الأرض يثير المخاوف

تعتبر الكويكبات من الأشياء ذات الأهمية الكبيرة لعلماء الفضاء بسبب تهديدها المحتمل للأرض. ويمكن لهذه الصخور الفضائية، التي تتبع مدارات محددة، أن تصطدم بكوكبنا وتسبب دمارًا عالميًا. وفي حين أن معظم الكويكبات توجد في حزام الكويكبات بين المشتري والمريخ، فإن بعضها يقترب من الأرض، مما يثير المخاوف بشأن التأثيرات المحتملة.

ناسا، في إطار جهودها لحماية الأرض من تهديدات الكويكبات، تراقب عن كثب هذه الصخور الفضائية باستخدام أدوات ومراصد أرضية وفضائية متقدمة. ويشمل ذلك NEOWISE وALMA وPans-STARRS1 وCatalina Sky Survey، والتي توفر معلومات مفصلة حول حجم وخصائص هذه الكويكبات.

ومما يثير القلق بشكل خاص الزيارة المرتقبة للكويكب 349507 (2008 QY) إلى الأرض. ومن المتوقع أن يقترب هذا الكويكب الهائل، الذي يبلغ عرضه حوالي 2200 قدم، على مسافة 6.32 مليون كيلومتر من كوكبنا. وتقدر سرعته النسبية بـ 75,457 كيلومترًا في الساعة بشكل مخيف. وينتمي هذا الكويكب إلى عائلة أبولو وتم رصده لأول مرة في عام 1989. وكانت آخر رؤية معروفة له في وقت سابق من هذا العام.

ووفقا لوكالة ناسا، يتم تصنيف الكويكب على أنه خطر محتمل إذا تجاوز عرضه 492 قدمًا. وبعرض 2200 قدم، يتجاوز الكويكب 349507 (2008 QY) هذه العتبة، مما يسبب قلقًا كبيرًا. لكن التوقعات الحالية تشير إلى أنه سيمر بالقرب من الأرض بسلام دون أن يشكل أي خطر.

بينما يواصل العلماء مراقبة ودراسة الكويكبات، من المهم البقاء على اطلاع بالتهديدات المحتملة من الفضاء. مع تقدم التكنولوجيا، نكتسب فهمًا أفضل لهذه الأجسام الكونية ويمكننا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية كوكبنا من التأثيرات المحتملة.

مصادر:

– وكالة ناسا: https://www.nasa.gov

– إتش تي تك: https://tech.hindustantimes.com