يعد ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية عام 2023 واحدًا من أكبر الثقوب المسجلة

وقد لاحظ العلماء اتجاها إيجابيا في حجم ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية على مدى العقدين الماضيين. ومع ذلك، تكشف القياسات التي أجراها القمر الصناعي Copernicus Sentinel-5P أن ثقب الأوزون في عام 2023 هو أحد أكبر الثقوب المسجلة. وصل حجم هذا الثقب، المعروف أيضًا باسم "المنطقة المستنفدة للأوزون"، إلى أكثر من 10 ملايين ميل مربع (26 مليون كيلومتر مربع) في 16 سبتمبر 2023، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة البرازيل تقريبًا.

يتقلب حجم ثقب الأوزون على مدار العام، وعادةً ما يصل الحد الأقصى للحجم من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر. ومع ارتفاع درجات الحرارة في نصف الكرة الجنوبي وضعف الدوامة القطبية، يتباطأ استنفاد الأوزون ويعود في النهاية إلى مستوياته الطبيعية بحلول نهاية ديسمبر.

تم تجهيز القمر الصناعي Copernicus Sentinel-5P، الذي تم إطلاقه في عام 2017، بمطياف تصوير متقدم متعدد الأطياف يسمى Tropomi. يكتشف هذا الجهاز غازات الغلاف الجوي ويقيس إجمالي مستويات الأوزون لتوفير بيانات دقيقة لمراقبة طبقة الأوزون وتطورها.

يوضح دييغو لويولا، أحد كبار العلماء في مركز الفضاء الألماني (DLR)، أن قياسات Sentinel-5P توسع سجل بيانات الأوزون العالمي وتسمح بالمراقبة الدقيقة لطبقة الأوزون. تتم معالجة البيانات في غضون ثلاث ساعات ويتم تقديمها إلى خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي (CAMS)، والتي تدرجها في نظام التحليل والتنبؤ الخاص بها.

ويشير كبير العلماء في CAMS أنتجي إينيس إلى أن ثقب الأوزون عام 2023 بدأ مبكرًا وازداد حجمه بسرعة. وتشير إلى أن ثوران بركان هونجا تونغا-هونغا هاباي في يناير 2022 ربما يكون قد ساهم في اتساع ثقب الأوزون. وضخ البركان كمية كبيرة من بخار الماء إلى طبقة الستراتوسفير، مما قد يؤدي إلى تكوين السحب الستراتوسفيرية القطبية وتسارع استنفاد الأوزون.

ومع ذلك، فإن التأثير الدقيق للبركان على ثقب الأوزون لا يزال قيد التحقيق. إن الحالات السابقة لحقن مثل هذه الكميات الكبيرة من بخار الماء في طبقة الستراتوسفير نادرة، مما يجعل من الصعب تحديد المدى الكامل لتأثير البركان.

وعلى الرغم من الحجم الحالي لثقب الأوزون، فقد نجح بروتوكول مونتريال، الذي أنشئ في عام 1987، في الحد من المواد المستنفدة للأوزون وحماية طبقة الأوزون. ويتوقع العلماء أنه مع استمرار انخفاض هذه المواد الضارة، ستتعافى طبقة الأوزون العالمية وتصل إلى حالتها الطبيعية بحلول عام 2050 تقريبًا.

في الختام، يعد ثقب الأوزون في عام 2023 فوق القارة القطبية الجنوبية واحدًا من أكبر الثقوب المسجلة، وربما تأثر بثوران بركان هونجا تونغا-هونغا هاباي. توفر قياسات القمر الصناعي Copernicus Sentinel-5P بيانات قيمة لرصد طبقة الأوزون وتقييم تطورها.

المصدر: وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)