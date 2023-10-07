تقدم هذه المقالة ملخصًا لأحداث السماء الحالية، بما في ذلك مواقع وحركات كوكب الزهرة والمشتري وزحل.

في سماء الصباح، يمكن رؤية كوكب الزهرة اللامع في الشرق والجنوب الشرقي قبل شروق الشمس. وهو حاليا في أقصى فترة شروق له قبل شروق الشمس والتي ستستمر حتى 6 نوفمبر. قبل ساعة من شروق الشمس، يكون كوكب الزهرة أكثر من 30 درجة فوق الأفق الشرقي الجنوبي الشرقي ويتحرك شرقا أمام كوكبة الأسد. وهو يقع على بعد أقل من 20 درجة إلى أسفل يسار نجم Regulus، وهو ألمع نجم في برج الأسد. ومع ذلك، ونظرًا لوجود قمر ساطع في السماء، فقد يكون هذا هو الصباح الأخير لأكثر من أسبوع لرؤية نجوم برج الأسد دون مساعدة المنظار.

من ناحية أخرى، يمكن العثور على كوكب المشتري في السماء الغربية، على ارتفاع أقل من 20 درجة وأكثر من 125 درجة من كوكب الزهرة. تستمر الفجوة بين كوكب الزهرة والمشتري في الاتساع كل يوم. عندما يصل الانفصال إلى 180 درجة، سيغرب كوكب المشتري مع صعود كوكب الزهرة. سيحدث هذا في 10 ديسمبر. وبعد ذلك، سيغرب كوكب المشتري قبل شروق كوكب الزهرة.

وفي سماء المساء، يمكن رؤية زحل فوق الأفق الجنوبي الشرقي بعد غروب الشمس. إنه ليس ساطعًا مثل كوكب الزهرة أو المشتري، ولكنه لا يزال واحدًا من ألمع الأجسام الشبيهة بالنجوم في السماء. يمكن العثور على زحل على ارتفاع حوالي 30 درجة فوق الأفق وحوالي 20 درجة فوق نجم فم السمكة الكبير.

خلال الليل، سيظهر كوكب المشتري وزحل والقمر في اتجاه الغرب بسبب دوران الأرض. سيكون زحل في السماء الجنوبية بعد أقل من ثلاث ساعات من غروب الشمس وسيغرب قبل أكثر من ساعة من شروق كوكب الزهرة. سيكون كوكب المشتري في الجنوب الشرقي مع اقتراب منتصف الليل وسيكون مرئيًا مرة أخرى في السماء الغربية قبل شروق الشمس.

يمكن أن توفر مراقبة القمر والزهرة والمشتري وزحل في السماء تجربة سماوية رائعة. لا تفوت فرصة مشاهدة هذه الأجرام السماوية الجميلة وهي تتحرك وتتفاعل في سماء الليل.

مصادر:

– برنامج الكمبيوتر MICA التابع للمرصد البحري الأمريكي