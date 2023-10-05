Arcturus يظهر بمظهره الصباحي قبل شروق الشمس

Arcturus، ثاني ألمع نجم يمكن رؤيته من خطوط العرض الوسطى الشمالية، يظهر لأول مرة في الصباح في الشرق والشمال الشرقي قبل شروق الشمس. ويضيء بقوة 100 شمس وهو ألمع نجم في النصف الشمالي من السماء. يمكن أيضًا رؤية السماك الرامح في السماء الغربية بعد غروب الشمس، حيث يظهر على مسافة تزيد عن 10 درجات فوق الأفق الغربي الشمالي الغربي بعد حوالي ساعة من غروب الشمس.

إحدى الحقائق المثيرة للاهتمام حول Arcturus هي أنه بعيد بما يكفي شمالًا بحيث يمكن رؤيته في سماء المساء الغربية وسماء الصباح الشرقية. وفي هذا الوقت من العام، يكون تحت الأفق بحوالي ثلاث ساعات أقل من الشمس، مما يسمح برؤيته في كلا الاتجاهين. يمكن استخدام Big Dipper لتحديد موقع Arcturus، حيث يشير المقبض المنحني نحوه.

بالإضافة إلى السماك القطبي، يمكن رؤية كوكب الزهرة أيضًا أثناء شفق الصباح في الشرق والجنوب الشرقي. يظهر كوكب الزهرة أمام نجوم كوكبة الأسد، ويمكن بسهولة ملاحظة حركته ضد حقل النجوم من صباح إلى آخر. يُظهر كوكب الزهرة مراحل وهو حاليًا في مرحلة أحدب طفيفة، مع إضاءة 51% من الكوكب من وجهة نظرنا.

وفي هذه الأثناء، يكون كوكب المشتري في السماء الغربية قبل حوالي ساعة من شروق الشمس، وتبلغ درجة حرارته حاليا أكثر من 20 درجة فوق الأفق الغربي. إنه يتحرك تدريجيًا بعيدًا عن كوكب الزهرة أثناء تراجعه أو تحركه غربًا مقابل حقل النجم. وسيغرب كوكب المشتري في نهاية المطاف مع شروق كوكب الزهرة، وسيكون للكوكبين اقتران وثيق في 23 مايو 2024، لكن سيكون من الصعب مراقبته بسبب وهج الشمس.

وأخيرًا، يمكن رؤية القمر الأحدب اللامع وزحل في السماء الجنوبية الشرقية بعد غروب الشمس. يقع نبتون أيضًا في نفس مجال منظار القمر، لكن الرؤية صعبة حتى في الليالي غير المقمرة. قد يكون لدى مراقبي السماء الذين يستخدمون التلسكوبات فرصة أفضل لرؤيته.

بشكل عام، السماء مليئة بالأجرام السماوية المثيرة للاهتمام التي يمكنك مراقبتها قبل شروق الشمس وبعد غروبها.

مصادر:

– برنامج الكمبيوتر MICA التابع للمرصد البحري الأمريكي.