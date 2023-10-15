وفي 14 أكتوبر 2023، سيكون كسوف الشمس مرئيًا في نصف الكرة الغربي. خلال هذا الخسوف، سيكون كوكب الزهرة والمشتري اللامعين مرئيين أيضًا قبل شروق الشمس. سيبدأ الكسوف على ساحل ولاية أوريغون ويستمر شرقًا عبر نيفادا ويوتا وكولورادو وأريزونا ونيو مكسيكو وتكساس وخليج المكسيك. وسيشهد مراقبو السماء في مسار الكسوف كسوفًا حلقيًا أو "حلقة النار"، حيث لا يغطي القمر الشمس بالكامل، مما يخلق حلقة من الضوء حول القمر.

وخارج الظل الرئيسي، سيشهد مراقبو السماء كسوفًا جزئيًا اعتمادًا على بعدهم عن المسار. وفي شيكاغو سيغطي القمر 54% من الشمس، بينما في فينيكس سيغطي 85% من الشمس. أفضل طريقة لمراقبة الكسوف هي عرض الشمس من خلال التلسكوب أو المنظار على الشاشة. هناك طريقة أخرى وهي استخدام ثقب صغير، مثل ثقب في رقائق الألومنيوم، لإنشاء صورة للكسوف على شاشة بيضاء. يمكن أن تؤدي الأوراق المتداخلة على الشجرة أيضًا إلى إنشاء ثقوب طبيعية تعرض صورًا متعددة للكسوف على الأرض.

ويعد هذا الكسوف بمثابة مقدمة لكسوف الشمس الكلي الذي سيكون مرئيًا عبر جزء كبير من أمريكا الشمالية في 8 أبريل 2024. وسيحدث هذا الكسوف القادم بعد أقل من يوم واحد من وصول القمر إلى نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة إلى الأرض. ونتيجة لذلك، سيغطي القمر قرص الشمس بالكامل، ليكشف عن هالة الشمس.

بالإضافة إلى الكسوف، هناك أيضًا أحداث سماوية مثيرة للاهتمام تحدث في سماء الصباح والمساء. قبل شروق الشمس، يمكن رؤية كوكب الزهرة اللامع في السماء الشرقية، إلى جانب نجم برج الأسد Regulus، وهو ألمع نجوم برج الأسد. يتحرك كوكب الزهرة ببطء نحو الشرق وسيمر قريبًا بنجم رو ليونيس، وهو نجم آخر في برج الأسد. أما كوكب المشتري فيمكن رؤيته في السماء الغربية قبل شروق الشمس بالقرب من النجمين همل ومنكار. يمكن رؤية زحل في الجنوب الشرقي بعد غروب الشمس، وعلى الرغم من أنه ليس مبهرًا مثل كوكب الزهرة والمشتري، إلا أنه لا يزال مشهدًا مثيرًا للإعجاب.

مصادر:

- "كسوف الشمس وكواكب الصباح" (مقالة المصدر)