جمال كوكب الزهرة والقمر وريجولوس في سماء الصباح

حظي مراقبو السماء هذا الصباح بعرض مذهل حيث تجمع كوكب الزهرة والهلال ونجم Regulus في السماء الشرقية قبل شروق الشمس. كوكب الزهرة وزحل متقابلان أيضًا، مما يعني أنهما متباعدان بمقدار 180 درجة في السماء. ومع ذلك، في حين أن كوكب الزهرة مشرق بما يكفي للتألق عبر الضباب بالقرب من الأفق، فإن رؤية زحل تتأثر بشكل كبير.

تشرق الزهرة، ملكة سماء الصباح، بسطوع يبلغ حوالي 30 درجة فوق الأفق، متفوقة على جميع الأجسام الشبيهة بالنجوم في السماء. يمكن بسهولة الخلط بينه وبين أضواء الطائرة بسبب تألقه. Regulus، ألمع نجم في برج الأسد، يقع على بعد 2.4 درجة إلى أعلى يسار كوكب الزهرة. كان القمر مضاءً هذا الصباح بنسبة 16%، وظهر بزاوية 5.9 درجة أعلى يسار كوكب الزهرة. إن ضوء الأرض، وهو ضوء الشمس المنعكس من محيطات الأرض وسحبها وأرضها، يضيء بلطف الجزء الليلي من القمر.

هذه التجمعات لكوكب الزهرة والقمر وريجولوس متكررة جدًا في السنوات القادمة. وفي عام 2024، سوف تتناسب مع دائرة قطرها 2.6 درجة في سماء المساء. وفي الخامس من أغسطس من ذلك العام، سيكون كوكب الزهرة أقل من 5 درجات فوق الأفق بعد ثلاثين دقيقة من غروب الشمس.

وفي عام 2025، في 19 سبتمبر، سوف تتناسب الأجرام السماوية الثلاثة مع دائرة يبلغ قطرها 1.3 درجة فقط، مما يخلق مشهدًا يحبس الأنفاس. وفي العام التالي، في 16 يوليو، سوف يتناسبان مع دائرة تبلغ 7.8 درجة، وتمتد إلى ما هو أبعد من مجال رؤية المنظار.

وفي سماء المساء لا يظهر المريخ، بينما يظهر زحل في السماء الجنوبية الشرقية بعد حوالي ساعة من غروب الشمس. يشرق كوكب المشتري بعد حوالي 68 دقيقة من حلول الظلام ويمكن رؤيته في الشرق والشمال الشرقي بعد حوالي ساعة.

من الممتع دائمًا مشاهدة هذه التجمعات السماوية والتذكير بجمال واتساع عالمنا.

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