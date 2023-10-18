السماء في نوفمبر 2023: الزهرة والمشتري وزحل

في نوفمبر 2023، سيستمتع مراقبو السماء في الصباح الباكر بمشهد جميل يتكون من الهلال والزهرة. قبل حوالي ساعة من شروق الشمس، يمكن رؤية الهلال، المضاء بنسبة 30%، في السماء الجنوبية الشرقية، ويقع في منتصف الطريق للأعلى. تتألق كوكب الزهرة اللامعة بدرجة حرارة تزيد عن 20 درجة إلى أعلى يمين الجرم السماوي القمري. بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون المنظار، يمكن رصد دينبولا، ذيل الأسد، على بعد حوالي 16.0 درجة إلى أسفل يسار القمر.

خلال الصباحين القادمين، سيظهر كوكب الزهرة والقمر والنجم زانيا (المعروف أيضًا باسم إيتا فيرجينيس) في نفس مجال الرؤية. يمكن للمراقبين رؤية القمر يقترب تدريجياً من كوكب الزهرة بينما يتحرك كوكب الزهرة بعيداً عن زافيجافا ويقترب من زانيا. في صباح اليوم الثالث عشر، ستمر الزهرة بالقرب من زانيا. باستخدام المنظار، يمكن للمرء أيضًا مراقبة المجال النجمي البعيد بجانب كوكب الزهرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشاهدين البحث عن ضوء الأرض على القمر، الناتج عن انعكاس ضوء الشمس على محيطات الأرض وسحبها وأرضها. تضيء هذه الظاهرة بهدوء الجزء الليلي من القمر، مما يزيد من جماله.

كوكب المشتري، كوكب بارز آخر، يمكن رؤيته في سماء المساء. ويكون منخفضًا في الغرب ويصبح أكثر خفوتًا مع غروبه. على الرغم من تأثيرات التعتيم والضبابية الجوية، يظل المشتري مرئيًا حتى غروبه، على عكس زحل.

عند الحديث عن زحل، يمكن العثور عليه على ارتفاع يزيد عن 30 درجة في الجنوب والجنوب الشرقي بعد حوالي ساعة من غروب الشمس. يتحرك ببطء شرقًا أمام برج الدلو ويتموضع حاليًا على بعد حوالي 6.7 درجة إلى أعلى يسار ذيل الجدي، ذيل الجدي. يتحرك زحل تدريجيًا نحو Skat، ساق برج الدلو، و Lambda Aquarii. ويمكن رؤية فم السمكة الكبيرة أيضًا، حيث تقع على بعد 20 درجة تقريبًا إلى أسفل يسار زحل وعلى ارتفاع 15 درجة تقريبًا فوق الأفق. يكون زحل مرئيًا لبضع ساعات بعد غروب الشمس قبل غروبه في الغرب والجنوب الغربي.

باختصار، يوفر نوفمبر 2023 لعشاق السماء الفرصة لمراقبة الهلال والزهرة في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس. بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية كوكب المشتري وزحل بسهولة في ساعات المساء. لذا، أحضر منظارك واستعد لمشاهدة عرض سماوي مذهل هذا الشهر!

التعاريف:

- ضوء الأرض: ضوء الشمس المنعكس من الأرض والذي ينير الجزء المظلم من القمر.

– دينيبولا: اسم النجم بيتا ليونيس، الموجود في كوكبة الأسد.

- زانيا: المعروف أيضًا باسم إيتا فيرجينيس، زانيا هو نجم في كوكبة العذراء.

مصادر:

– برنامج الكمبيوتر MICA التابع للمرصد البحري الأمريكي.