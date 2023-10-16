قمر الربع الأخير وكوكب الزهرة اللامع في السماء

5 نوفمبر 2023: يمكن رؤية قمر الربع الأخير قبل شروق الشمس، مصحوبًا بحضور مشرق لكوكب الزهرة في الشرق والجنوب الشرقي. القمر حاليا نصف مكتمل ويمكن رؤيته في الشرق، ويقع بين النجوم الخافتة لكوكبة السرطان. مع اقتراب شفق الصباح، يرتفع القمر أعلى في الشرق والجنوب الشرقي.

يشرق كوكب الزهرة، المعروف باسم نجمة الصباح، ببراعة تزيد عن 30 درجة فوق الأفق الشرقي الجنوبي الشرقي. تقع على بعد حوالي 40 درجة إلى أسفل يسار القمر وتتحرك شرقا أمام النجوم البعيدة لكوكبة العذراء. يقع كوكب الزهرة على ارتفاع 0.7 درجة فقط فوق زافيجافا، المعروف أيضًا باسم بيتا فيرجينيس، وسيمر على مسافة 0.5 درجة من النجم صباح الغد. لتحديد موقع Zavijava بالقرب من الكوكب، يوصى باستخدام منظار.

تكشف مراقبة كوكب الزهرة من خلال التلسكوب عن مراحله، حيث تكون المرحلة الحالية أحدبية، مما يعني أنها مضيئة بنسبة 57٪ تقريبًا. وتسمى هذه المرحلة بمرحلة الأحدب الصباحية. خلال الأيام المقبلة، سيستمر كوكب الزهرة في الاقتراب من النجم السنبلي، الذي يمكن العثور عليه على ارتفاع حوالي 5 درجات في الشرق، وحوالي 27 درجة إلى أسفل يسار كوكب الزهرة. سيصل الاثنان إلى اقتران واسع النطاق في حوالي أسبوع بعد الثاني والعشرين.

في سماء المساء، لا يمكن رؤية عطارد والمريخ. وسيصل عطارد إلى أقصى استطالة له من الشمس يوم 4 ديسمبر/كانون الأول، إلا أن موقعه المنخفض في السماء الجنوبية الغربية يعيق رؤيته خلال ساعات المساء. من ناحية أخرى، يتجه المريخ نحو الاقتران العلوي في 17 نوفمبر وسيصبح مرئيًا في سماء الصباح في النهاية.

ومع ذلك، يمكن رؤية زحل في الجنوب والجنوب الشرقي بعد غروب الشمس، وهو أكثر سطوعًا من معظم النجوم الأخرى في السماء. وقد أنهى مؤخراً حركته التراجعية ويتحرك شرقاً، ولو بمعدل بطيء. يمكن العثور على زحل في نفس مجال الرؤية المجهري مثل ذنب الجدي، ذيل برج الجدي، بحوالي 6.7 درجة إلى أسفل يمين الكوكب. إنها تشق طريقها تدريجياً نحو Skat و Lambda Aquarii.

يقع كوكب المشتري فوق الأفق الشرقي بأكثر من 10 درجات ويتراجع أمام برج الحمل غرب الخط الوهمي من همال إلى منكار. بعد معارضته، سيكون المشتري مرئيًا طوال الليل.

مصادر:

– برنامج الكمبيوتر MICA التابع للمرصد البحري الأمريكي

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