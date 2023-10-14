كوكب المشتري في المعارضة: حدث سماوي مذهل

سيكون كوكب المشتري، أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، في السماء طوال ليلة 3 نوفمبر 2023، حيث تمر الأرض بين الكوكب والشمس. وهذا يعني أن كوكب المشتري سيكون مرئيا في السماء الشرقية بعد غروب الشمس وفي الغرب قبل شروق الشمس.

خلال هذا الوقت، سيكون كوكب المشتري في حالة معارضة، مما يعني أن الأرض تقع بالضبط بين كوكب المشتري والشمس. ويسمى هذا التكوين بالمعارضة لأن الشمس والمشتري يتباعدان بمقدار 180 درجة في السماء، ويظهران في اتجاهين متعاكسين. على عكس بعض الأحداث السماوية، فإن مشاهدة كوكب المشتري في وقت المعارضة ليس ضروريا، حيث أن الكوكب دائما مشرق بشكل مذهل.

وبمساعدة التلسكوب، يمكن للمراقبين إلقاء نظرة خاطفة على ما لا يقل عن أربعة من أكبر أقمار كوكب المشتري والسحب التي تكون موازية لخط الاستواء بسبب الدوران السريع للكوكب. يمكن للمرء أيضًا أن يشهد البقعة الحمراء العظيمة، وهي اضطراب جوي طويل الأمد، يمر عبر الوجه المرئي لكوكب المشتري. وخلال الليل، يمكن ملاحظة أكبر الأقمار وهي تؤدي رقصة بطيئة حول الكوكب.

بالإضافة إلى كوكب المشتري، هناك أحداث سماوية أخرى تحدث في السماء. سيكون كوكب الزهرة، نجم الصباح، مرئيًا في الشرق والجنوب الشرقي قبل شروق الشمس. ويمكن رؤيته مع زافيجافا، المعروفة أيضًا باسم بيتا فيرجينيس، في كوكبة العذراء. سيكون القمر الأحدب عاليا في الجنوب الغربي، بالقرب من توأم الجوزاء، قبل شروق الشمس. سيكون زحل، الأعجوبة الحلقية، أكثر من 30 درجة في الجنوب والجنوب الشرقي بعد غروب الشمس.

مصادر:

– برنامج الكمبيوتر MICA التابع للمرصد البحري الأمريكي