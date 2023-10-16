لين ماكوات وديميس هاسابيس يلقيان محاضرة برنامج جيردنر الوطني لعام 2023

تشتهر مؤسسة جيردنر باعترافها بالمساهمات البحثية الهامة في مجال علاج الأمراض والتخفيف من آثارها. كجزء من محاضرة برنامج جيردنر الوطني لعام 2023، ستستضيف شركة McGill Research + Innovation لين إي ماكوات وديميس هاسابيس، وكلاهما حاصلان على جائزة كندا جيردنر الدولية المرموقة.

اكتسب ديميس هاسابيس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Google DeepMind، شهرة كبيرة لخبرته في مجال الذكاء الاصطناعي (AI). وقد تم تكريمه لمساهمته في تطوير AlphaFold، وهو حل قائم على الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحدي طويل الأمد المتمثل في التنبؤ ببنية البروتين. لقد زودت AlphaFold المجتمع العلمي بالرؤية الأكثر دقة وشمولاً لبنية البروتين البشري، مما يوفر إمكانات هائلة للتقدم في الأبحاث البيولوجية والطبية.

لا يركز هاسابيس على تطورات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يؤكد أيضًا على أهمية الاعتبارات الأخلاقية في هذا المجال. ومن خلال رؤيته لإنشاء ذكاء اصطناعي عام، فهو يقود الجهود الرامية إلى تطوير آلات يمكنها التعلم والتفكير وحل المشكلات المعقدة. وفي الوقت نفسه، يدعو إلى إجراء أبحاث مسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويسلط الضوء على الحاجة إلى معالجة الآثار المجتمعية طويلة المدى للتكنولوجيات القوية.

كما ستلقي لين ماكوات، الخبيرة في الأساس الجزيئي للأمراض التي تصيب الإنسان، بما في ذلك آليات تحلل mRNA، محاضرة في هذا الحدث. تركز أبحاثها على تطوير علاجات للأمراض المرتبطة بفرط نشاط تحلل الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) الناتج عن الهراء، مثل متلازمة X الهشة. إن اكتشاف ماكوات الرائد لتحلل mRNA بوساطة هراء قد أكسبها جائزة كندا جيردنر الدولية في عام 2015. وسوف تتعمق محاضرتها في هذا المجال من الخبرة، وتستكشف دور تحلل mRNA بوساطة هراء في صحة الإنسان والمرض.

سيتم عقد المحاضرات وجلسة الأسئلة والأجوبة في مسرح Jeanne Timmins Amphitheatre في The Neuro (مستشفى معهد مونتريال للأعصاب) في 23 أكتوبر 2023، من الساعة 2:30 ظهرًا إلى 4:30 مساءً، وسيكون هناك حفل استقبال عقب الحدث. يوصى بالتسجيل مسبقًا لهذا الحدث.

مصادر:

– مؤسسة جيردنر: https://gairdner.org/

– أبحاث ماكجيل + الابتكار: https://www.mcgill.ca/innovation/

– جوجل ديب مايند: https://deepmind.com/

– المختبر الأوروبي للبيولوجيا الجزيئية: https://www.embl.de/

– أخبار العلوم: https://www.sciencemag.org/