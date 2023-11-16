محاذاة سماوية رائعة: كوكب الزهرة وهلال القمر

شيكاغو، إلينوي: في صباح يوم 6 ديسمبر 2023، استمتع مراقبو السماء بمشهد آسر في السماء الجنوبية الشرقية. وبدا أن الهلال يقترب من كوكب الزهرة المبهر، مما يخلق اصطفافًا سماويًا مذهلاً. وفي الوقت نفسه، يقف الدبران، وهو ألمع نجم في برج الثور، مقابل شروق الشمس، مما يزيد من المشهد البصري.

وعلى عكس ما نراه عادة في السماء، فإن هذا المحاذاة النادرة تجمع بين جسمين سماويين يبعدان عن بعضهما ملايين الأميال. قدم كوكب الزهرة، المعروف باسم "نجمة الصباح"، نفسه على أنه نقطة ضوء مشعة في الشرق والجنوب الشرقي. أضاء الهلال السماء، حيث تم وضعه على ارتفاع 6.5 درجة فوق كوكب الزهرة و2.9 درجة إلى أسفل يسار جاما فيرجينيس.

هذا الحدث المذهل لم يمر دون أن يلاحظه أحد من قبل عشاق السماء في جميع أنحاء العالم. وقبل ساعة من شروق الشمس، كان بإمكان المراقبين في مناطق مختلفة أن يشهدوا هذا الحدث السماوي وهو يتكشف أمام أعينهم. تم وضع القمر، بنسبة إضاءته 38%، عالياً في الجنوب الشرقي، ليُظهر جماله المهيب على خلفية الكون.

أسئلة وأجوبة:

س: متى وأين يمكن رؤية هذا المحاذاة السماوية؟

ج: يمكن رؤية محاذاة الهلال والزهرة صباح يوم 6 ديسمبر 2023 في السماء الجنوبية الشرقية قبل شروق الشمس.

س: ما أهمية كون الدبران مقابل شروق الشمس؟

ج: إن وجود الدبران في مواجهة شروق الشمس عند غروبها يضيف إلى المشهد البصري ويخلق تباينًا مثيرًا للاهتمام في السماء.

س: ما هي نجمة الصباح؟

ج: يُشار إلى كوكب الزهرة غالبًا باسم نجمة الصباح عندما يكون مرئيًا في السماء الشرقية قبل شروق الشمس.

س: ما هي الأحداث السماوية الأخرى التي يمكن أن نتطلع إليها؟

ج: يمكن لمراقبي السماء في الأيام المقبلة الاستمتاع بحجب القمر أو خسوفه لنجم زانيا، يليه اقتران جميل بين القمر والزهرة يوم 9 ديسمبر.