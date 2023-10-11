مركز أميس كبير التقنيين

يسلط هذا المقال الضوء على المشاريع البحثية والباحثين الرئيسيين في مركز أميس في مختلف مجالات التكنولوجيا والاستكشاف. تشمل المشاريع المذكورة جهاز التجليخ العاكس للإشعاع المستوحى بيولوجيًا (BIRRA) لتمكين مهمات الهبوط على الكواكب الغازية العملاقة، والتلسكوب الفضائي القابل للطي (CST) لتصوير ومراقبة الأقمار الصناعية النانوية، والنمذجة الحاسوبية للمواد الاستئصالية لإعادة الدخول إلى الغلاف الجوي، وتكنولوجيا التغليف لـ تسليم العلاجات الطبية للسفر إلى الفضاء لفترة طويلة.

جهاز عاكس للإشعاع مستوحى بيولوجيًا (BIRRA) لتمكين مهمات الهبوط والهبوط إلى الكواكب الغازية العملاقة أو البيئات كثيفة الإشعاع

ويهدف مشروع BIRRA، بقيادة سيلفيا جونسون، إلى تطوير درع حراري قادر على عكس الإشعاع أثناء العودة. تعتبر أنظمة الحماية الحرارية التقليدية لمهمات إعادة الدخول ثقيلة، لذلك يستكشف هذا المشروع استخدام الهياكل المنظمة الموجودة في الطبيعة لإنشاء مواد يمكنها عكس الإشعاع.

تلسكوب فضائي قابل للطي (CST) لتصوير ومراقبة الأقمار الصناعية النانوية

يركز مشروع التلسكوب الفضائي القابل للطي، بقيادة إلوود أغاسيد، على تطوير نظام تصوير مدمج باستخدام الأقمار الصناعية النانوية. يمكن بناء الأقمار الصناعية النانوية الملتزمة بمعيار CubeSat بسرعة ونشرها كحمولات ثانوية على مركبات الإطلاق المختلفة. ومن خلال دمج تلسكوب قابل للنشر في قمر صناعي نانوي، يهدف هذا المشروع إلى إظهار فعالية الأقمار الصناعية النانوية من حيث التكلفة وتعدد استخداماتها في مهام التصوير والمراقبة.

النمذجة الحسابية للمواد الجر: تطبيق على الانحلال الحراري الفينولي

يقود جون لوسون مشروع النمذجة الحسابية للمواد الاستئصالية، والذي يهدف إلى تطوير طرق حسابية قوية لنمذجة الانحلال الحراري للبوليمرات الفينولية. إن المواد الجرثومية مطلوبة لمهمات إعادة الدخول الصعبة، والمواد الحالية تحد من بعض مهام ناسا. إن تحسين فهم ونمذجة الانحلال الحراري سيساعد في تطوير مواد استئصالية جديدة وتعزيز تصميمات نظام الحماية الحرارية.

تكنولوجيا التغليف لتوصيل العلاجات الطبية

وفي مجال طب الفضاء، يركز مشروع تكنولوجيا التغليف، بقيادة ديفيد ج. لوفتوس، على تطوير طريقة لتغليف الخلايا القادرة على توصيل العوامل العلاجية. ستكون هذه التكنولوجيا مفيدة للسفر إلى الفضاء لفترة طويلة، حيث يمكنها منع رفض الخلايا من قبل الجهاز المناعي وتمكين الإطلاق المتحكم فيه للبروتينات العلاجية. يستخدم المشروع كبسولات شبكية كربونية مسامية كدرع مناعي ووسيلة توصيل للعوامل العلاجية.

تقدم هذه المقالة لمحة عامة عن المشاريع البحثية المتنوعة التي يتم إجراؤها في مركز أميس، مع تسليط الضوء على الأساليب والتقنيات المبتكرة التي يتم تطويرها لتعزيز استكشاف وتكنولوجيا الفضاء.