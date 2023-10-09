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آثار أقدام بشرية تم اكتشافها في حديقة وايت ساندز الوطنية تشير إلى سكان نيو مكسيكو القدماء

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 9، 2023
آثار أقدام بشرية تم اكتشافها في حديقة وايت ساندز الوطنية تشير إلى سكان نيو مكسيكو القدماء

حقق الباحثون اكتشافًا مذهلاً في حديقة وايت ساندز الوطنية، حيث كشفوا عن آثار أقدام تشير إلى أن البشر ربما سكنوا ما يعرف الآن بنيو مكسيكو منذ أكثر من 20,000 ألف عام. يتحدى هذا الاكتشاف المعتقدات السابقة بأن البشر استقروا لأول مرة في المنطقة منذ حوالي 12,000 عام.

وتم العثور على آثار الأقدام في الكثبان الرملية الجبسية بالمنتزه، وهي محفوظة منذ آلاف السنين بسبب الظروف الجيولوجية الفريدة. ومن خلال تحليل عمق وعرض وطول آثار الأقدام، تمكن الباحثون من استنتاج معلومات مهمة عن الأفراد الذين تركوا بصماتهم.

لطالما اهتم العلماء بفهم الجدول الزمني للهجرة البشرية والاستيطان في أمريكا الشمالية. يقدم هذا الاكتشاف دليلا قيما على أن البشر كانوا موجودين في ما يعرف الآن بنيو مكسيكو في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقا، مما يضيف إلى فهمنا لتاريخ البشرية في عصور ما قبل التاريخ في القارة.

ويثير هذا الاكتشاف أيضًا تساؤلات حول كيفية وصول هؤلاء السكان الأوائل إلى المنطقة. ويُعتقد أنهم ربما اتبعوا اللعبة على طول طرق الهجرة القديمة أو الممرات المائية، مما أدى إلى توسيع أراضيهم بمرور الوقت.

وسيتم إجراء المزيد من الدراسات على آثار الأقدام لاكتساب المزيد من الأفكار حول سلوكيات وأنماط حياة هؤلاء البشر القدماء. ومن خلال فحص آثار الأقدام بمزيد من التفصيل، يأمل الباحثون في التعرف على نسب أجسامهم وجنسهم وحتى تفاعلاتهم المحتملة مع البيئة.

يفتح هذا الاكتشاف الرائع آفاقًا جديدة للبحث الأثري ويسلط الضوء على أهمية الاستكشاف المستمر في المناطق المعروفة بتاريخها الغني. إنها شهادة على قيمة الحفاظ على المناظر الطبيعية وحمايتها مثل منتزه وايت ساندز الوطني، الذي يواصل الكشف عن لمحات رائعة عن ماضينا المشترك.

مصادر:
– خدمة المتنزهات الوطنية

By فيكي ستافروبولو

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