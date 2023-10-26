رؤى جديدة حول الزجاج الروماني القديم تكشف عن إمكانات البلورات الضوئية

حقق العلماء اكتشافًا رائعًا في العديد من المواقع الأثرية والبناءية الرومانية القديمة. تبين أن أجزاء من الأواني الزجاجية الرومانية القديمة، التي دُفنت تحت الأرض لعدة قرون، تمتلك إمكانات تكنولوجية حديثة وفريدة من نوعها. تحتوي هذه الأجزاء الزجاجية، المعروفة بألوانها المتقزحة المذهلة، على بلورات ضوئية يمكنها إنتاج تأثيرات بصرية عن طريق تصفية الضوء وعكسه.

البلورات الضوئية عبارة عن هياكل نانوية ذات ترتيبات مرتبة من الذرات يمكنها إنشاء ألوان قزحية الألوان. وهي موجودة في حيوانات مختلفة، كما تم تصميمها صناعيًا لمجموعة واسعة من التطبيقات. ومع ذلك، فإن وجود البلورات الضوئية على شظايا الزجاج الروماني القديم لم يكن شيئًا توقعه فريق البحث في البداية.

تم هذا الاكتشاف من قبل أساتذة الهندسة فيورينزو أومينيتو وجوليا جيديتي في سيلك لاب بجامعة تافتس. يتم إعادة ترتيب التركيب الجزيئي لهذه القطع الزجاجية الصغيرة على مدى آلاف السنين، مما يؤدي إلى تكوين البلورات الضوئية. تم إنشاء الهياكل الذرية والمعدنية الفريدة على شظايا الزجاج من خلال التعرض للظروف البيئية مثل التغيرات في درجة الحموضة والتغيرات في المياه الجوفية.

أطلق فريق البحث على قطعة زجاجية جذابة بشكل خاص اسم "Wow glass" بسبب مظهرها المتلألئ. تم انتشال هذه الكسرة من موقع بالقرب من مدينة أكويليا الحالية بإيطاليا، وهي مدينة رومانية قديمة. كشف المجهر الإلكتروني الماسح عن التركيب الهيكلي والتحليل العنصري للزجاج.

يُعزى الزنجار الذهبي العاكس الموجود على الجزء الخارجي من الزجاج إلى تكوين مداخن براغ، وهي طبقات من السيليكا ذات كثافات متناوبة. ويعتقد الفريق أن هذا التكوين هو نتيجة عمليات التآكل وإعادة البناء المدفوعة بالتربة والمعادن ومياه الأمطار وعوامل أخرى. طبقات المواد البلورية مرتبة بشكل لا يصدق وتتكون من مئات الطبقات المتناوبة من السيليكا والمعادن.

تفتح هذه النتائج إمكانيات تكرار وتسريع نمو المواد البصرية في المختبر. وبدلاً من الاضطرار إلى تصنيعها، قد يتمكن الباحثون من زراعة هذه المواد باستخدام عمليات مشابهة تحدث بشكل طبيعي على شظايا الزجاج الروماني القديم.

بشكل عام، يلقي هذا الإنجاز ضوءًا جديدًا على الزجاج الروماني القديم وإمكاناته التكنولوجية غير المستغلة. نُشرت الدراسة التي تحمل عنوان "البلورات الضوئية التي بنيت عبر الزمن في الزجاج الروماني القديم" في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

أسئلة وأجوبة

ما هي البلورات الضوئية؟

البلورات الضوئية هي هياكل نانوية تمتلك ترتيبًا منظمًا للذرات، مما يؤدي إلى تأثيرات بصرية فريدة. يمكنها تصفية الضوء وعكسه، مما ينتج عنه ألوان قزحية. تم العثور على هذه البلورات في الطبيعة في العديد من الحيوانات، كما تم تصميمها صناعيًا لمجموعة واسعة من التطبيقات.

ما أهمية البلورات الضوئية الموجودة على الزجاج الروماني القديم؟

إن اكتشاف البلورات الضوئية على شظايا الزجاج الروماني القديم يوفر نظرة ثاقبة للإمكانات التكنولوجية الفريدة لهذه المصنوعات اليدوية. ويكشف عن التكوين الطبيعي للمواد البصرية مع مرور الوقت، والتي يمكن تكرارها وتسريعها في المختبر. وهذا يفتح إمكانيات تنمية المواد البصرية بدلاً من الاعتماد فقط على عمليات التصنيع.

كيف تشكلت البلورات الضوئية على شظايا الزجاج الروماني القديم؟

يُعتقد أن تكون البلورات الضوئية على شظايا الزجاج هو نتيجة لعمليات التآكل وإعادة البناء. ساهمت التغيرات في الظروف البيئية، مثل درجة الحموضة وتغيرات المياه الجوفية، إلى جانب وجود التربة والمعادن، في انتشار السيليكا في الزجاج والتآكل الدوري لها. الطبقات الناتجة من المواد البلورية مرتبة بشكل لا يصدق وتتكون من طبقات السيليكا والمعادن بالتناوب.