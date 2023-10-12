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علوم

الحمض النووي القديم لذباب الفاكهة

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 12، 2023
الحمض النووي القديم لذباب الفاكهة

أجرى باحثون من جامعة ويسكونسن ماديسون وجامعة لوند دراسة لتحليل الحمض النووي لذباب الفاكهة من مجموعات المتحف التي يعود تاريخها إلى 200 عام. لقد كان ذباب الفاكهة، المعروف علميًا باسم Drosophila melanogaster، حيوانًا رئيسيًا في الأبحاث الوراثية لأكثر من قرن من الزمان. تم جمع الذباب من قبل علماء الطبيعة في أوروبا بين أوائل القرن التاسع عشر وثلاثينيات القرن العشرين. وتمكن الباحثون من استخراج وتحليل الحمض النووي لهذا الذباب القديم، وكشفوا عن رؤى جديدة حول تطورهم.

وجدت الدراسة أن الذباب الذي تم جمعه في أوائل القرن التاسع عشر كان أكثر تشابهًا من الناحية الوراثية مع الذباب الحالي مقارنة بالذباب الذي تم جمعه في ثلاثينيات القرن العشرين. ويرجع ذلك على الأرجح إلى كون الذباب الأكبر سنًا من أوائل الوافدين إلى المنطقة، مما يؤدي إلى الانحراف الوراثي وزيادة التباين في أعداد الذباب. ومع ذلك، مع مرور الوقت وتهجين الذباب مع الذباب من أجزاء أخرى من أوروبا، انخفض تفردهم الوراثي.

وحدد الباحثون أيضًا حفنة من الجينات التي أظهرت علامات الضغط التطوري. تم العثور على جين واحد، Cyp6g1، يجعل الذباب أكثر مقاومة لمبيد الآفات DDT، الذي تم تقديمه في الأربعينيات. ولعب جين آخر، يدعى Ahcy، دورًا في تكيف الذباب مع درجات الحرارة الباردة والأيام الأقصر في البيئات ذات خطوط العرض العليا.

وتوضح الدراسة قيمة مجموعات المتحف للبحث الجيني، فضلا عن أهمية دراسة الحمض النووي القديم لفهم تطور الأنواع. وتوفر ذبابة الفاكهة، بعمرها القصير الذي يبلغ 50 يوما، فرصة فريدة لدراسة التغيرات الجينية التي حدثت على مدى آلاف الأجيال.

مصادر:
- جامعة ويسكونسن ماديسون
– جامعة لوند

By غابرييل بوتا

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