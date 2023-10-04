مرور عشرين عامًا على إيتا كاريناي: رؤى جديدة حول الانفجار النجمي

قدمت الملاحظات التي أجراها مرصد شاندرا للأشعة السينية، بالإضافة إلى بيانات تلسكوب XMM-Newton التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، معلومات جديدة رائعة حول انفجار نجمي يُعرف باسم "الثوران العظيم" في إيتا كاريناي. حدث هذا الانفجار في منتصف القرن التاسع عشر وكان شديدًا لدرجة أن النظام طرد بعنف ما يعادل كتلة 1800 إلى 10 كتلة أرضية، مشكلًا فقاعة كثيفة من الغاز تسمى سديم القزم.

التقط تشاندرا صورًا لإيتا كاريناي في الأعوام 1999 و2003 و2009 و2014 و2020، مما سمح للعلماء بدراسة توسع المادة الناتجة عن الثوران العظيم على مدى عقدين من الزمن. لا تكشف أحدث عمليات الرصد عن وجود حلقة لامعة من الأشعة السينية حول سديم Homunculus Nebula فحسب، بل تكشف أيضًا عن حلقة خافتة من الأشعة السينية التي توفر معلومات قيمة عن التاريخ العنيف لإيتا كاريناي.

ويُعتقد أن قذيفة الأشعة السينية الخافتة هي موجة الانفجار الناتجة عن الثوران العظيم في أربعينيات القرن التاسع عشر، والذي لم يكن معروفًا من قبل. يلقي هذا الاكتشاف الضوء على الخلفية الدرامية لـ Eta Carinae ويضيف إلى فهمنا لتطوره. يوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، مايكل كوركوران، أن قذيفة الأشعة السينية الخافتة هذه "تحكي جزءًا مهمًا من الخلفية الدرامية لإيتا كارينا التي لم نكن لنعرفها بطريقة أخرى".

يشير المزيد من التحليل إلى أن الغلاف الخارجي للأشعة السينية نشأ من مادة تم إخراجها من النجم المحتضر قبل الانفجار العظيم. تشير حركة الكتل في المنطقة، كما لاحظها تلسكوب هابل الفضائي، إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه المادة قد انفجرت بعيدًا بين عامي 1200 و1800. وقد سخنت موجة الانفجار الناتجة عن الانفجار العظيم هذه الكتل إلى ملايين الدرجات المئوية، مما أدى إلى ظهور X-XNUMX الساطع. حلقة شعاع. الآن، انتقلت موجة الانفجار إلى ما هو أبعد من الحلقة، مما يوفر دليلًا إضافيًا على أن الانفجار العظيم كان على الأرجح ناجمًا عن اندماج نجمين في نظام ثلاثي النجوم.

أظهر هذا الجهد التعاوني بين Chandra وXMM-Newton قوة الجمع بين الملاحظات من أدوات فلكية مختلفة للحصول على رؤى أعمق حول هذه الظواهر النجمية. تم نشر النتائج في مجلة الفيزياء الفلكية، وهي تساهم في معرفتنا بالديناميكيات المعقدة وتطور الأحداث النجمية المتفجرة.

مصادر:

– مجلة الفيزياء الفلكية (دراسة منشورة)

- حقوق الصورة: الأشعة السينية: NASA/SAO/GSFC/M. كوركوران وآخرون . معالجة الصور: L Frattare، J Major، N Wolk، SAO/CXC