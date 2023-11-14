حقيبة الأدوات العائمة تثير الانبهار أثناء انجرافها فوق الأرض

في تحول غير متوقع للأحداث، انطلق اثنان من رواد فضاء ناسا مؤخرًا في رحلة روتينية في الفضاء حول محطة الفضاء الدولية (ISS) لإجراء بعض أعمال الصيانة التي تشتد الحاجة إليها. أمضى الرائدان ياسمين مقبلي ولورال أوهارا أكثر من ست ساعات خارج المحطة خلال أول سير في الفضاء لهما على الإطلاق، ونجحا في إزالة أداة تثبيت قضيب المناولة واستبدال المحمل. ومع ذلك، عند عودتهم إلى المحطة الفضائية، لاحظوا على الفور وقوع حادث مؤسف - حيث اختفت حقيبة أدواتهم.

وسرعان ما قامت ناسا بنشر تحديث على موقعها على الإنترنت، مؤكدة أن حقيبة أدوات واحدة قد فقدت عن غير قصد أثناء النشاط. ولحسن الحظ، لم تكن الأدوات الموجودة داخل الحقيبة ضرورية طوال مدة السير في الفضاء، مما قلل من التأثير على المهام المهمة لرواد الفضاء. قررت مراقبة المهمة أن مسار الحقيبة يمثل خطرًا منخفضًا للاصطدام بالمحطة الفضائية.

أصبحت حقيبة الأدوات المفقودة الآن إضافة غريبة إلى عدد لا يحصى من الأجسام العائمة في الفضاء، والتي تدور حاليًا على ارتفاع 250 ميلًا تقريبًا فوق الأرض. ويتوقع الخبراء أن الحقيبة، وهي حاملة أدوات بيضاء ومشرقة، من المرجح أن تظل على غير هدى لعدة أشهر قبل أن تتفكك. وعلى الرغم من أن المحتويات الدقيقة للحقيبة لا تزال مجهولة، إلا أنها جذبت انتباه عشاق الفضاء حول العالم.

ويشير موقع EarthSky، وهو موقع ويب شهير لتتبع الفضاء، إلى أنه مع وجود سماء صافية وزوج من المناظير، قد تتاح للأشخاص على الأرض فرصة اكتشاف حقيبة الأدوات الضالة. ولإلقاء نظرة خاطفة عليها، يُنصح المراقبون بالنظر إلى الأعلى نحو المحطة الفضائية ومن ثم مسح المنطقة المجاورة. ومع ذلك، قد يكون تحديد موقع الحقيبة أمرًا صعبًا نظرًا لأنها لن تكون مرئية إلا في ظل ظروف محددة.

ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الحادث. وفي عام 2008، فقد رائد فضاء أيضًا حقيبة أدوات أثناء السير في الفضاء أثناء إجراء أعمال الصيانة خارج محطة الفضاء الدولية. وهذا الحادث الأخير لا يؤدي إلا إلى إضافة قائمة متزايدة تضم ما يزيد على 35,000 XNUMX جسم حطامي يجري حاليا تعقبها وفهرستها بواسطة شبكات مراقبة الفضاء، كما أكدت وكالة الفضاء الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، هناك الآلاف من أجسام الحطام الصغيرة التي لا تزال في عداد المفقودين، مما يزيد من تشوش الفضاء المداري للأرض.

لذلك، بينما ننظر إلى السماء ليلاً، هناك الآن فرصة أن نكتشف حقيبة أدوات عائمة، وهو تذكير متواضع بجهودنا المستمرة في الاستكشاف والصيانة في الفضاء.

الأسئلة المتكررة

1. كيف اختفت حقيبة الأدوات أثناء السير في الفضاء؟

أثناء سير روتيني في الفضاء، أثناء إجراء أعمال الصيانة حول محطة الفضاء الدولية، فقد رواد الفضاء عن غير قصد إحدى حقائب أدواتهم. ولا تزال الظروف الدقيقة التي أدت إلى خسارتها مجهولة.

2. هل ستشكل حقيبة الأدوات المفقودة أي خطر على المحطة الفضائية؟

أعلن مركز التحكم في المهمة أن مسار حقيبة الأدوات يحمل خطرًا منخفضًا للاصطدام بالمحطة الفضائية. ولذلك، فإن الحقيبة المفقودة لا تشكل مصدر قلق كبير.

3. هل يمكن رؤية حقيبة الأدوات من الأرض؟

ووفقا لموقع EarthSky، مع السماء الصافية والمنظار، قد يكون هناك احتمال لرصد حقيبة الأدوات البيضاء الساطعة التي تطفو فوق الأرض. وينصح المراقبون بالنظر نحو المحطة الفضائية ومسح المنطقة المحيطة بها.

4. كم عدد الأجسام التي تطفو حاليًا في الفضاء؟

سجلت وكالة الفضاء الأوروبية أكثر من 35,000 جسم حطام في الفضاء. يتم تتبع هذه الكائنات وفهرستها بدقة. بالإضافة إلى ذلك، هناك الآلاف من أجسام الحطام الصغيرة التي لم يتم تعقبها حاليًا.