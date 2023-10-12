آثار الاصطدام الكوكبي: أدلة على تطور أنظمة الكواكب

توصل فريق دولي من علماء الفلك إلى اكتشاف استثنائي، يقدم أول دليل على الإطلاق على آثار اصطدام بين كوكبين عملاقين في نظام شمسي بعيد. يكشف هذا الاكتشاف المهم عن رؤى حول تطور أنظمة الكواكب من خلال الأحداث المضطربة.

لاحظ الفريق في البداية تعتيم النجم المضيف، 2MASS J08152329-3859234، في ديسمبر 2021. وكشفت التحقيقات الإضافية أن الخفوت كان سببه كسوف استمر حوالي 500 يوم. ما جعل هذا الحدث رائعًا بشكل خاص هو حدوثه بعد عامين ونصف من حدث السطوع، مما يشير إلى فترة مدارية لا تقل عن عامين ونصف للجسم المسبب للكسوف.

أعرب عالم الفيزياء الفلكية ماثيو كينوورثي، المؤلف الرئيسي للدراسة، عن فضوله قائلاً: "عرفت حينها أن هذا حدث غير عادي". من خلال تحليل بيانات النموذج الحاسوبي، خلص الفريق إلى أن اصطدام اثنين من الأرض العملاقة، عمالقة جليدية أثقل من الأرض ولكن أخف من نبتون، أنتج حطامًا اصطف لاحقًا أمام النجم، مما قلل من سطوعه في الأطوال الموجية المرئية. خلقت هذه المحاذاة ما بدا للعلماء أنه كسوف غامض.

يبلغ عمر النجم نفسه حوالي 300 مليون سنة، وهو أصغر بكثير من شمسنا التي يبلغ عمرها 4.6 مليار سنة. وكان حدوث اصطدامات كبيرة أمرًا شائعًا في التاريخ المبكر لنظامنا الشمسي، لكن الأبحاث تشير إلى أن مثل هذه الاصطدامات توقفت منذ حوالي 3.9 مليار سنة. وتشير هذه الدراسات أيضًا إلى أنه من الممكن أن تتصادم الكواكب الناضجة، مما يوفر رؤى قيمة حول كيفية تطور أنظمة الكواكب وتغيرها بمرور الوقت.

ومن المتوقع أن تؤدي الملاحظات المستقبلية باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا إلى مزيد من التحقيق في انتشار سحابة الغبار الناتجة عن الاصطدام، مما قد يؤدي إلى تكوين حاشية من الأقمار حول بقايا الكوكب.

تؤكد نتائج هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة الطبيعة، على الطبيعة الديناميكية والفوضوية للأنظمة الكوكبية، وتلقي الضوء على الأحداث الرائعة والعنيفة التي تشكل الأحياء الكونية.

مصادر:

"آثار اصطدام الكواكب"، طبيعة