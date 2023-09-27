التأكيد: الثقب الأسود M87* يدور

أكد العلماء أن الثقب الأسود الهائل M87*، المعروف بصورته الأيقونية للكعكة البرتقالية الغامضة، يدور بالفعل. تقع M87* في قلب مجرة ​​Messier 87 (M87)، التي تبعد حوالي 55 مليون سنة ضوئية عن الأرض. وجاء هذا الإعلان بعد عقدين من المراقبة باستخدام شبكة من التلسكوبات الراديوية.

كان الباحثون مهتمين بشكل خاص بدراسة التدفق القوي للإشعاع والجسيمات المنبعثة من M87*. واكتشفوا أن هذه الطائرة تتبع دورة مدتها 11 عامًا، وتتأرجح مثل البندول. ويعتقد أن هذه الظاهرة ناتجة عن تفاعلات الجاذبية بين الثقب الأسود، الذي تقدر كتلته بـ 6.5 مليار مرة كتلة الشمس، وقرص المواد المحيط به. توفر النتائج دليلًا قويًا على دوران الثقب الأسود.

ولتأكيد فترة التأرجح للطائرات، قام الفريق بجمع بيانات عالية الدقة على مدى عقدين من الزمن وأجرى تحليلا شاملا. وتوصلوا إلى أن الطائرة تغير اتجاهها بحوالي 10 درجات كل 11 عامًا. تتوافق هذه النتائج مع عمليات محاكاة الكمبيوتر العملاق وتساهم في فهمنا لكيفية تشكل الثقوب السوداء وتطورها.

تدعم الدراسة أيضًا نظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين، والتي تشير إلى أن الثقب الأسود الدوار يسحب النسيج المحيط بالمكان والزمان. يحدث هذا التأثير، المعروف باسم "سحب الإطار"، عندما لا يكون محور دوران الثقب الأسود محاذيًا تمامًا لمحور دوران القرص التراكمي المحيط به.

ويقارن الباحثون هذه الملاحظات بالنفاثات المتذبذبة التي شوهدت من ثقب أسود آخر أقرب إلى الأرض، والتي تتأرجح على نطاق زمني أسرع بكثير يبلغ بضع دقائق. ومع ذلك، فإن فترة التأرجح الأطول التي لوحظت في M87* تتوافق مع توقعات أينشتاين.

إن العمليات المحددة التي تسبب دوران الثقوب السوداء ليست مفهومة بالكامل بعد. تقترح إحدى النظريات أن الثقوب السوداء الأصغر تتشكل عن طريق استهلاك المادة النجمية من خلال قرص تراكمي، مما يؤدي إلى الدوران السريع. وبمرور الوقت، قد تندمج هذه الثقوب السوداء لتشكل ثقوبًا سوداء فائقة الكتلة. إن تأكيد معدلات دوران الثقوب السوداء ذات الأحجام المختلفة يمكن أن يساعد في التحقق من صحة هذه الفرضية.

في الختام، فإن تأكيد وجود الثقب الأسود الدوار M87* يوفر رؤى قيمة حول سلوك وتطور الثقوب السوداء. يمثل هذا البحث، الذي نشر في مجلة Nature، خطوة مهمة نحو فهم هذه الظواهر السماوية.

مصادر:

1. المقال: "تأكيد: الثقب الأسود M87* يدور"

2. المصدر الأصلي: الطبيعة (https://www.nature.com/articles/s41567-021-01354-0)