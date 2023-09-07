دراسة جديدة تكشف كيف يخصص الناس حول العالم وقتهم

تهدف دراسة شاملة حديثة أجراها باحثون في جامعة ماكجيل إلى فهم التخصيص العالمي للوقت بين الأفراد. ومن خلال تحليل البيانات من 2000 إلى 2019 وتغطية 87% من سكان العالم، سلطت الدراسة الضوء على كيفية قضاء الناس وقتهم كل يوم وحددت التحولات المحتملة في تخصيص الوقت لمهام معينة.

وقام فريق البحث بجمع بيانات عن الأنشطة الاقتصادية وغير الاقتصادية من أكثر من 140 دولة. وقد صنفوا هذه الأنشطة إلى ثلاث مجموعات واسعة: الأنشطة التي تهدف إلى تغيير العالم الخارجي (مثل توفير الغذاء والطاقة وصيانة المباني)، والأنشطة التي تركز على العقول أو الأجسام البشرية (بما في ذلك الرعاية الذاتية والتعليم والهوايات والتواصل الاجتماعي). وتنظيم الأنشطة داخل المجتمع (مثل النقل والتجارة والحكم).

من المثير للدهشة، أن الدراسة وجدت أن غالبية كل يوم يتم إنفاقه على الأنشطة التي تتمحور حول الإنسان، ويبلغ مجموعها ما يزيد قليلاً عن 9 ساعات. يمثل النوم أو البقاء في السرير 9 ساعات إضافية، في حين يتم تخصيص الـ 6 ساعات المتبقية لمهام مثل زراعة الطعام وجمعه، والتنقل، وتخصيص الموارد.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة كشفت أن أنشطة مثل الوجبات والسفر والنظافة وإعداد الطعام لا تتغير بشكل منهجي مع الثروة المادية للسكان. ومع ذلك، فإن الوقت المستغرق في زراعة وجمع الغذاء يختلف بشكل كبير بناءً على الثروة، حيث يتراوح من أكثر من ساعة واحدة في البلدان المنخفضة الدخل إلى أقل من 1 دقائق في البلدان المرتفعة الدخل.

علاوة على ذلك، قدر الباحثون أن الأنشطة الاقتصادية تشغل 2.6 ساعة فقط من متوسط ​​يوم الإنسان، مع كون الزراعة والإنتاج الحيواني هي القطاعات المهيمنة. قد يبدو هذا التخصيص صغيرا، ولكن بالنسبة للسكان في سن العمل، فهو يعادل 40 ساعة عمل في الأسبوع.

توفر هذه النتائج منظورًا فريدًا للنسيج العالمي للحياة البشرية وتؤكد على إمكانية إعادة تخصيص الوقت الذي يتم قضاؤه في أنشطة معينة. وتشير الدراسة إلى أن هناك مجالاً لإجراء تعديلات في مجالات مثل استخراج المواد، وتوفير الطاقة، وإدارة النفايات.

وفي الختام، فإن فهم كيفية تخصيص الأفراد في جميع أنحاء العالم لوقتهم أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تقدم هذه الدراسة الشاملة رؤى قيمة حول الحياة اليومية للناس في جميع أنحاء العالم وتسلط الضوء على فرص التغيير في أنماط تخصيص الوقت.

مصادر:

- وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم