كلية الطب بجامعة مينيسوتا تحصل على منحة بقيمة 16 مليون دولار لكشف مخطط توصيلات الدماغ

حصلت كلية الطب بجامعة مينيسوتا على منحة بقيمة 16 مليون دولار أمريكي من مبادرة أبحاث الدماغ التابعة للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) من خلال مبادرة التقنيات العصبية المبتكرة (BRAIN). سيدعم التمويل مشروعًا رائدًا يركز على كشف أسرار "مخطط الأسلاك" في الدماغ وكيفية اتصال الخلايا العصبية والتواصل مع بعضها البعض.

الهدف من هذا المشروع، المعروف باسم BRAIN CONNECTS، هو فهم أفضل لكيفية توليد المسارات العصبية المعقدة للسلوكيات البشرية. سيركز البحث على رسم خرائط للروابط بين مناطق معينة في الدماغ مسؤولة عن وظائف عالية المستوى مثل الاهتمام واتخاذ القرار. إن طرق رسم الخرائط التقليدية لها قيود، لذلك سيجمع الفريق بين التقنيات المتقدمة، بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي المتقدم، والتصوير البصري، وتقنيات وضع العلامات على الخلايا، لسد هذه الفجوة.

وفقًا لدكتور كامل أوجوربيل، الباحث الرئيسي، "إن BRAIN CONNECTS يتبع خطى مشروع Connectome البشري ولكنه يأخذه إلى أبعد من ذلك باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي المتقدم مع أدوات ناشئة أخرى. سيزودنا هذا النهج بصورة أكثر تفصيلاً ووضوحًا عن دوائر الدماغ.

إن التقنيات الحالية المتاحة لرسم خرائط اتصال الدماغ إما تفتقر إلى الدقة اللازمة أو القدرة على التوسع عبر مناطق كبيرة من الدماغ بأكمله. يهدف BRAIN CONNECTS إلى تطوير أدوات يمكنها الحصول على خرائط اتصال على مستوى الدماغ بمستويات غير مسبوقة من التفاصيل والحجم.

أكدت سارة هايلبرونر، الحاصلة على درجة الدكتوراه والباحث الرئيسي والأستاذ المساعد في كلية بايلور للطب، على أهمية فهم مخطط توصيلات الدماغ: "تقوم المعاهد الوطنية للصحة باستثمار مهم في الكشف عن واحدة من أهم سمات تشريح الدماغ - مخطط توصيلاته أو كيف يتم إعداد الخلايا العصبية للتحدث مع بعضها البعض. وفي السنوات المقبلة، سيؤتي هذا نتائج كبيرة فيما يتعلق بالعلاجات العصبية لاضطرابات الدماغ.

يهدف المشروع إلى إنشاء مخططات توصيل دقيقة باستخدام نهج متعدد الوسائط ومتعدد الأنواع ومتعدد النطاقات. ستوفر هذه المخططات التفصيلية رؤى مهمة حول اتصال الدماغ وتأثيره على الإدراك والسلوك والمرض. يضم فريق العلماء المشاركين في هذا المشروع خبراء من كلية الطب بجامعة مينيسوتا، وكلية العلوم والهندسة بجامعة ميريلاند، وجامعة نوتنغهام، ومعهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة، وجامعة تكساس أوستن، وجامعة أكسفورد، وجامعة فاندربيلت، وكولد سبرينج. مختبرات هاربور، ومعهد ألين.

بالإضافة إلى رسم مخطط توصيلات الدماغ، يخطط الفريق لتطوير علاجات لاضطرابات الدماغ. يعد فهم ومعالجة اتصال الدماغ المعطل، وهو أمر شائع في الحالات النفسية والعصبية، خطوة أساسية في تنفيذ حلول فعالة.

يتم دعم هذا المشروع من قبل مبادرة NIH BRAIN ويستفيد من فريق الاكتشافات الطبية بجامعة مينيسوتا (MDT) في التصوير البصري وعلوم الدماغ.

مصادر:

- كلية الطب بجامعة مينيسوتا تحصل على منحة بقيمة 16 مليون دولار لدعم البحث في مخطط توصيلات الدماغ

– منحة مبادرة NIH BRAIN UM1NS132207